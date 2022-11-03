С чем нельзя носить пуховик: несочетаемые комбинации с "низами", которые делают образ странным (фото)

Зимой без пуховика никуда. Узнайте, как стилизовать верх с низами

Длинное пальто или теплый пуховик — это решение всех проблем! Кажется, что так и есть: надел и не надо заморачиваться, длина все закроет и не важно, какой у тебя при этом низ. Классно? Да, так, но и не так!

Стилист Татьяна Белявина рассказала, что не так в образах с пуховиком/длинным пальто с укороченными штанами и другими низами, а также, как лучше стилизовать зимний образ.

Брюки

Если у вас брюки не скинни, не зауженные, то они так и останутся невостребованными в холодное время, так как даже с длинным пуховиком смотрятся такие брюки весьма странно. А если брюки широкие да еще и укороченные, то совсем беда.

Учитывая то, что широкие брюки стали весьма актуальны и популярны, стоит продумывать с чем их носить осенью-зимой. Главные правила:

Чем шире брюки, тем короче должна быть не только верхняя одежда, но и любой верх.

Если брюки при этом еще и укороченные, то стоит продумать и обувь, чтобы она была в цвет брюк и ее голенище заходило под брюки. В том месте нам нужен единый массив, а не дробление объемов.

Какой длины может быть куртка, если ваши брюки широкие:

До талии . Самый классный вариант, но и самый непрактичный, так как холодно.

. Самый классный вариант, но и самый непрактичный, так как холодно. До косточек на бедре. Оптимальный, така как в данном случае и "пятая точка" прикрыта, что очень важно зимой, и ноги длинные.

До паха. Самый теплый вариант, но и самый невыгодный с точки зрения пропорций, так как туловище становится длиннее, а ноги короче.

Ситуацию немного исправит каблук. Это не обязательно шпильки, которые не актуальны, а скорее широкий, устойчивый каблук. И брюки должны его закрывать, иначе, все усилия насмарку.

Юбки

Если вы длинную одежду носите с юбкой, то там ключевое значение приобретает обувь. Лучше, если это будут высокие современные сапоги или ботинки, чтобы голенище закрывалось верхней одеждой.

С поясом

Если ваш пуховик с поясом, а низ выглядит, как расклешенная юбочка, то никакие широкие брюки здесь не подойдут, только узкие или прямые по ноге, иначе тяжелый низ вам обеспечен. Каблук будет не только желателен, сколько обязателен.

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