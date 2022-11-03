Какие пуховики и куртки в моде этой зимой: названы главные тренды (фото)

В моде как классические, так и новые трендовые варианты

Пуховики не уходят в забытье, а только усовершенствуются в своих моделях. Однако стоит учитывать, что к пуховикам не все "низы" будут подходить по стилю, а некоторые даже будут делать зимние образы странными.

Стилисты отмечают, что актуальные на сегодняшний день модели пуховиков, как базовые, классические, так и более свежие, трендовые варианты.

Глобально сейчас в тренде комфорт, а это значит, что объемные модели будут актуальными еще очень долго. Делаем ставку на практичность и удобство.

Для тех, кто хочет добавить нотку женственности — приталиваем пуховик поясом, делая акцент на талии.

Укороченные, объёмные, стеганые куртки — еще одна тенденция сезона.

Что касается цветов — тренд на яркие, насыщенные оттенки.

Для тех, кому сложно подобрать к верхней одежде шарф, шапку и другие аксессуары, стоит выбирать нейтральный цвет пуховика, серый, белый или черный. Они сочетаются с любыми другими оттенками.

Поклонницам классики можно присмотреться к нейтральной бежево-коричневой палитре.

Длинный пуховик — не только актуальный, но и самый теплый и практичный вид верхней одежды.

Пуховик-одеяло не теряет своих модных позиций — такой укутает вас и согреет целиком и полностью. Нужно знать, что у идеального пуховика ворот надежно закрывает вас.

Принтованный пуховик — не долгосрочный, но очень яркий тренд сезона. Актуальны и анималистичные, и цветочные, и абстрактные принты.

Ранее "Телеграф" писал, как убрать неприятный запах с пуховика. Опытные хозяйки устраняют подобную проблему простым способом.