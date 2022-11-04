Какой пуховик выбрать на зиму, чтобы выглядеть великолепно: самые трендовые модели 2023 года (фото)

В сезоне зима 2022\2023 много разных моделей, которые порадуют даже самых избирательных модниц.

Пуховик — это универсальная верхняя одежда на холодный сезон, которая должна быть в гардеробе у каждой модницы. Такая куртка поможет чувствовать себя максимально комфортно на улице при минусовой температуре. Пуховики — очень удобны и практичны, а также можно подобрать очень стильные модели. Ранее мы рассказывали о важных "правилах", которые стоит соблюдать при выборе пуховика.

Стилисты выделяют пять "основных" трендовых моделей теплых пуховиков на зиму, сообщает портал "Так просто". Среди самых популярных фасонов — оверсайз, стеганые и дутые куртки, а также пуховики-одеяла. Подробнее про эти модели — читайте далее.

Модные пуховики на зиму 2022-2023:

Оверсайз — стиль, который не сходит с модно пьедестала вот уже несколько сезонов. Такая куртка очень удобная, и сочетается практически с чем угодно.

Пуховик с поясом — стильный и утонченный вариант, который подчеркнет вашу талию. С такой курткой можно создать элегантный образ. Сочетается с платьями и зимними юбками.

Стеганый пуховик — идеальный вариант как на зиму, так и на осень, и скорее всего и на весну 2023 года. Можно найти как более элегантные модели, так и более спортивные.

Дутые куртки — самые популярные модели в коротком варианте. Хорошо сочетаются с длинными теплыми платьями. Если остановились на этом варианте, то стоит выбирать светлые однотонные модели.

Пуховик-одеяло — вариант для тех, кто не хочет мерзнуть в зимние дни. Укутывает с головы до ног. Куртка сочетается с чем угодно.

Ранее "Телеграф" писал, как убрать неприятный запах с пуховика. Опытные хозяйки устраняют подобную проблему простым способом.