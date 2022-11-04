Угги, жокейские сапоги и мохнатость: топ-8 трендовых пар обуви, которые идеально подходят для осенне-зимнего сезона (фото)
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Осенняя и зимняя обувь должна быть не только теплой, а и красивой
При формировании гардероба на осенне-зимний период важно уделить внимание не только верхней одежде, хотя в этом сезоне в тренде масса фасонов стильных и удобных пуховиков. Также стоит подумать об обуви, в идеале нужно иметь несколько пар на случай разной погоды.
О том, какая обувь в тренде сезона осень-зима 2022-2023 рассказывает фэшн-блог pumpyourstyle.studio в Instagram. Обувь на осенне-зимнее время должна быть не только удобной и практичной, а и актуальной, будь то сапоги, ботинки, кроссовки или угги.
В этом году в моде большое количество интересных фасонов, как более привычных и базовых, так и ультратрендовых. Так что свою пару может найти каждая девушка вне зависимости от того, какой стиль одежды ей близок.
Какая обувь в моде осенью и зимой 2022-2023:
- мохнатая обувь – трендовая фактура в этом сезоне
- ковбойки – довольно универсальный вариант
- челси – уже можно считать базовыми
- жокейские сапоги – очень стильный выбор
- короткие угги – теплые, удобные и актуальные
- серебристая обувь – металлик очень моден этой осенью и зимой
- кроссовки – для тех, кто выше всего ценит удобство
- клоги – трендовая модель для холодного периода года
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие пальто в моде этой осенью и как подобрать фасон, чтобы он подчеркивал фигуру и скрывал недостатки. А также мы писали, как стилизовать шарф под любой образ в этом сезоне, чтобы выглядеть стильно.