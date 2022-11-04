Угги, жокейские сапоги и мохнатость: топ-8 трендовых пар обуви, которые идеально подходят для осенне-зимнего сезона (фото)

Осенняя и зимняя обувь должна быть не только теплой, а и красивой

При формировании гардероба на осенне-зимний период важно уделить внимание не только верхней одежде, хотя в этом сезоне в тренде масса фасонов стильных и удобных пуховиков. Также стоит подумать об обуви, в идеале нужно иметь несколько пар на случай разной погоды.

О том, какая обувь в тренде сезона осень-зима 2022-2023 рассказывает фэшн-блог pumpyourstyle.studio в Instagram. Обувь на осенне-зимнее время должна быть не только удобной и практичной, а и актуальной, будь то сапоги, ботинки, кроссовки или угги.

В этом году в моде большое количество интересных фасонов, как более привычных и базовых, так и ультратрендовых. Так что свою пару может найти каждая девушка вне зависимости от того, какой стиль одежды ей близок.

Какая обувь в моде осенью и зимой 2022-2023:

мохнатая обувь – трендовая фактура в этом сезоне

ковбойки – довольно универсальный вариант

челси – уже можно считать базовыми

жокейские сапоги – очень стильный выбор

короткие угги – теплые, удобные и актуальные

серебристая обувь – металлик очень моден этой осенью и зимой

кроссовки – для тех, кто выше всего ценит удобство

клоги – трендовая модель для холодного периода года

Последний тренд

Стильная модель

Блеск в тренде

Базовая обувь на осень

Функциональная пара обуви для холодной погоды

Угги тоже в моде

Без кроссовок не обойтись в любое время года

Необычный вариант на более тепло время

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие пальто в моде этой осенью и как подобрать фасон, чтобы он подчеркивал фигуру и скрывал недостатки. А также мы писали, как стилизовать шарф под любой образ в этом сезоне, чтобы выглядеть стильно.