Укр

Угги, жокейские сапоги и мохнатость: топ-8 трендовых пар обуви, которые идеально подходят для осенне-зимнего сезона (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
622
Обувь - важная часть образа Новость обновлена 04 ноября 2022, 12:28
Обувь - важная часть образа. Фото marieclaire.ru

Осенняя и зимняя обувь должна быть не только теплой, а и красивой

При формировании гардероба на осенне-зимний период важно уделить внимание не только верхней одежде, хотя в этом сезоне в тренде масса фасонов стильных и удобных пуховиков. Также стоит подумать об обуви, в идеале нужно иметь несколько пар на случай разной погоды.

О том, какая обувь в тренде сезона осень-зима 2022-2023 рассказывает фэшн-блог pumpyourstyle.studio в Instagram. Обувь на осенне-зимнее время должна быть не только удобной и практичной, а и актуальной, будь то сапоги, ботинки, кроссовки или угги.

В этом году в моде большое количество интересных фасонов, как более привычных и базовых, так и ультратрендовых. Так что свою пару может найти каждая девушка вне зависимости от того, какой стиль одежды ей близок.

Какая обувь в моде осенью и зимой 2022-2023:

  • мохнатая обувь – трендовая фактура в этом сезоне
  • ковбойки – довольно универсальный вариант
  • челси – уже можно считать базовыми
  • жокейские сапоги – очень стильный выбор
  • короткие угги – теплые, удобные и актуальные
  • серебристая обувь – металлик очень моден этой осенью и зимой
  • кроссовки – для тех, кто выше всего ценит удобство
  • клоги – трендовая модель для холодного периода года
Мохнатая обувь
Последний тренд
Жокейские сапоги
Стильная модель
Серебристые сапоги
Блеск в тренде
Ковбойки
Базовая обувь на осень
Челси ботинки
Функциональная пара обуви для холодной погоды
Угги короткие
Угги тоже в моде
Кроссовки
Без кроссовок не обойтись в любое время года
Клоги
Необычный вариант на более тепло время

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие пальто в моде этой осенью и как подобрать фасон, чтобы он подчеркивал фигуру и скрывал недостатки. А также мы писали, как стилизовать шарф под любой образ в этом сезоне, чтобы выглядеть стильно.

Теги:
#Обувь #Тренды