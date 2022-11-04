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Без бретелей и со стразами: стилист рассказала, какие платья будут в тренде зимой (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Названы тренды платьев зимой 2022-2023 Новость обновлена 04 ноября 2022, 16:55
Названы тренды платьев зимой 2022-2023. Фото vivatop.com.ua

В зимнее время будут актуальны 9 трендов этого предмета гардероба

Еще немного и осень в 2022 году подойдет к своему завершению. Дизайнеры уже вовсю внедряют свои идеи и привносят в моду новые тренды на платья в зимнюю пору.

Стилист Екатерина выделила самые главные из них. Актуальными будут платья с прозрачными вставками, без бретелей, в длину макси, с пайетками и со стразами, а также другие тренды.

Прозрачность полная или частичная (вставки)

прозрачне платья

Длина макси

платье макси

Отсутствие бретелей

платье без бретелей

Кейп

платья кейп

Платье поверх брюк/юбки

Платье поверх брюк/юбки

Пайетки, металлик, стразы

платье Пайетки, металлик, стразы

Рваности

платья со рваностями дырками

"Активная фактура" (кожа/мех/твид и т.д.)

платья меховые кожаные твидовые

Деним

деним платье

Ранее стилист Татьяна Белявина рассказала, с чем носить джинсы, чтобы быть стильной в новом сезоне.

Теги:
#Мода #Платья #Тренды #Мода 2022