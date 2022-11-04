Без бретелей и со стразами: стилист рассказала, какие платья будут в тренде зимой (фото)
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В зимнее время будут актуальны 9 трендов этого предмета гардероба
Еще немного и осень в 2022 году подойдет к своему завершению. Дизайнеры уже вовсю внедряют свои идеи и привносят в моду новые тренды на платья в зимнюю пору.
Стилист Екатерина выделила самые главные из них. Актуальными будут платья с прозрачными вставками, без бретелей, в длину макси, с пайетками и со стразами, а также другие тренды.
Прозрачность полная или частичная (вставки)
Длина макси
Отсутствие бретелей
Кейп
Платье поверх брюк/юбки
Пайетки, металлик, стразы
Рваности
"Активная фактура" (кожа/мех/твид и т.д.)
Деним
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