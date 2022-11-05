Головные уборы для девушек в 2022: каким трендам отдать предпочтение в магазине (фото)
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Названы четыре самые популярные модели головного убора осеннего и зимнего сезонов
На украинских улицах холодеет, поэтому скоро придет время одевать шапки. Есть четыре модели головного убора, которые не потеряли актуальность этой осенью и продолжат быть в тренде предстоящей зимой.
Задумайтесь над тем, чтобы разнообразить свой гардероб новой интересной вещью. Например, панамой, беретом, капором или бейсболкой. Об этом пишут в блоге о моде enso.lviv в Инстаграме.
Панама
- искусственный мех
- экокожа
- анималистический принт
Берет
- экокожа
- фетровые, ярких цветов
Капор
- вязаные
- яркие
- базовые
Бейсболка
- базовые
- яркие
- вельветовые
- с надписями
Ранее "Телеграф" писал, что одним из главных трендов осени 2022 года являются съемные капюшоны. Они появились совсем недавно, но уже стали очень популярным аксессуаром.