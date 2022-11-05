Укр

Головные уборы для девушек в 2022: каким трендам отдать предпочтение в магазине (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Трендовые шапки 2022-2023 Новость обновлена 05 ноября 2022, 18:16
Трендовые шапки 2022-2023. Фото today.ua

Названы четыре самые популярные модели головного убора осеннего и зимнего сезонов

На украинских улицах холодеет, поэтому скоро придет время одевать шапки. Есть четыре модели головного убора, которые не потеряли актуальность этой осенью и продолжат быть в тренде предстоящей зимой.

Задумайтесь над тем, чтобы разнообразить свой гардероб новой интересной вещью. Например, панамой, беретом, капором или бейсболкой. Об этом пишут в блоге о моде enso.lviv в Инстаграме.

Панама

  • искусственный мех
  • экокожа
  • анималистический принт
Панама

Берет

  • экокожа
  • фетровые, ярких цветов
Берет

Капор

  • вязаные
  • яркие
  • базовые
Капор

Бейсболка

  • базовые
  • яркие
  • вельветовые
  • с надписями
Бейсболка

Ранее "Телеграф" писал, что одним из главных трендов осени 2022 года являются съемные капюшоны. Они появились совсем недавно, но уже стали очень популярным аксессуаром.

Теги:
#Мода #Шапки #Головные уборы #Мода 2022