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Как объединить цвета в образе, чтобы получился крутой результат: советы стилиста (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Сочетание модных цветов в образах – советы стилиста на осень Новость обновлена 06 ноября 2022, 07:45
Сочетание модных цветов в образах – советы стилиста на осень. Фото pix-feed.com

Такие сочетания очень гармоничны и приятны для глаза

Осенью как никогда хочется комфорта и тепла, приятных тканей и уютных фактур. А краски вокруг так и вдохновляют слиться с этой гаммой. Но как объединить несколько цветов в одном образе, чтобы получился крутой результат?

Это вопрос один из постоянных. Еще не говоря о большом количестве мифов по типу "коричневый и серый вместе нельзя", отмечает стилист Ольга Литвинова.

Эксперт рассказала о нескольких важных моментах по работе с цветами. Самый простой – добавлять цвет постепенно в монохромных образах в качестве аксессуаров, или делать его одним акцентом в черно-белых луках. Второй: выбрать цвета хотя бы с одной общей характеристикой из трех. Это:

  • Температура.
  • Насыщенность.
  • Светлота.
модные цвета сочетания
Все цвета одинаково насыщены, но имеют разную светлость
модные цвета сочетания
У всех цветов одна "температура"
модные цвета сочетания
модные цвета сочетания
модные цвета сочетания
модные цвета сочетания
модные цвета сочетания
модные цвета сочетания

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#Мода #Стиль #Мода 2022