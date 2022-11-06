Как объединить цвета в образе, чтобы получился крутой результат: советы стилиста (фото)
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Такие сочетания очень гармоничны и приятны для глаза
Осенью как никогда хочется комфорта и тепла, приятных тканей и уютных фактур. А краски вокруг так и вдохновляют слиться с этой гаммой. Но как объединить несколько цветов в одном образе, чтобы получился крутой результат?
Это вопрос один из постоянных. Еще не говоря о большом количестве мифов по типу "коричневый и серый вместе нельзя", отмечает стилист Ольга Литвинова.
Эксперт рассказала о нескольких важных моментах по работе с цветами. Самый простой – добавлять цвет постепенно в монохромных образах в качестве аксессуаров, или делать его одним акцентом в черно-белых луках. Второй: выбрать цвета хотя бы с одной общей характеристикой из трех. Это:
- Температура.
- Насыщенность.
- Светлота.
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