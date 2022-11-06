Как объединить цвета в образе, чтобы получился крутой результат: советы стилиста (фото)

Такие сочетания очень гармоничны и приятны для глаза

Осенью как никогда хочется комфорта и тепла, приятных тканей и уютных фактур. А краски вокруг так и вдохновляют слиться с этой гаммой. Но как объединить несколько цветов в одном образе, чтобы получился крутой результат?

Это вопрос один из постоянных. Еще не говоря о большом количестве мифов по типу "коричневый и серый вместе нельзя", отмечает стилист Ольга Литвинова.

Эксперт рассказала о нескольких важных моментах по работе с цветами. Самый простой – добавлять цвет постепенно в монохромных образах в качестве аксессуаров, или делать его одним акцентом в черно-белых луках. Второй: выбрать цвета хотя бы с одной общей характеристикой из трех. Это:

Температура.

Насыщенность.

Светлота.

Все цвета одинаково насыщены, но имеют разную светлость

У всех цветов одна "температура"

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