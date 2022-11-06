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Головной убор и верхняя одежда: как их сочетать, чтобы выглядеть стильно этой зимой (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Подобрать берет под пальто иногда бывает непросто Новость обновлена 06 ноября 2022, 13:01
Подобрать берет под пальто иногда бывает непросто. Фото pinterest.com

Есть несколько вариантов стильных комбинаций касательно головных уборов и верхней одежды

В холодное время года нужно подумать об утеплении, но так, чтобы вы выглядели стильно, а не были похожи на "капусту". Поэтому так важно подобрать актуальный головной убор к той или иной верхней одежде.

Сочетание верхней одежды и головных уборов вызывает больше всего вопросов в осенне-зимний период, пишет украинский стилист Матвей Калугин в своем блоге в Instagram. Он рассказывает, как же подобрать шапку, берет или кепку к куртке, пальто или шубе в холодный период.

По словам стилиста, времена, когда мы носили только берет под пальто и вязаные шапки под пуховик, давно прошли. Под один и тот же тип верхней одежды можно подобрать максимально разные и полярные по стилю головные уборы, подчеркивает Калугин. Да так, чтобы было не только красиво, но и тепло!

Среди проверенных, но не скучных вариаций оказались:

  • Пуховик в спортивном стиле дополняйте панамой, кепкой, капором, ушанкой, балаклавой, шапкой-бини, шапкой с помпоном.
  • Под более элегантный фасон пуховика подойдут капор, кепи, кепка, шапка-бини, ушанка, балаклава, платок.
  • Структурированное элегантное пальто сочетается с платком, кепи, шляпой, капором, кепкой, кашемировой шапкой.
  • Пальто оверсайз расслабленного кроя лучше всего надеть с балаклавой, кепкой, шляпой, кепи, капором и шапкой-бини.
  • Дубленка отлично комбинируется с такими головными уборами: кепи, капор, платок, шапка-бини, балаклава, кашемировая шапка и кепка.
  • Вместе с шубой выбирайте шапку-бини, платок, балаклаву, капор, кашемировую шапку, ушанку и кепи.
  • Бомбер идеально миксуется с ушанкой, шапкой-бини, кепкой, капором, балаклавой.
Головной убор под пуховик
Под пуховик подойдет не только шапка
Головной убор под пуховик
Обращайте внимание на крой
Головной убор под дубленку
С дубленкой сочетаются много головных уборов
Головной убор под пальто
С пальто можно надеть как шляпу, так и капор
Головной убор под пальто
Многое зависит и от фасона верхней одежды
Головной убор под шубу
С шубой надевайте как ушанку, так и платок
Головной убор под бомбер
Ультрамодный бомбер комбинируется и с капором, и с кепкой

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая верхняя одежда на пике трендов этой зимой и как выбрать стильное и практичное пальто, шубу, дубленку или пуховик.

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#Мода #Стиль