Головной убор и верхняя одежда: как их сочетать, чтобы выглядеть стильно этой зимой (фото)

Есть несколько вариантов стильных комбинаций касательно головных уборов и верхней одежды

В холодное время года нужно подумать об утеплении, но так, чтобы вы выглядели стильно, а не были похожи на "капусту". Поэтому так важно подобрать актуальный головной убор к той или иной верхней одежде.

Сочетание верхней одежды и головных уборов вызывает больше всего вопросов в осенне-зимний период, пишет украинский стилист Матвей Калугин в своем блоге в Instagram. Он рассказывает, как же подобрать шапку, берет или кепку к куртке, пальто или шубе в холодный период.

По словам стилиста, времена, когда мы носили только берет под пальто и вязаные шапки под пуховик, давно прошли. Под один и тот же тип верхней одежды можно подобрать максимально разные и полярные по стилю головные уборы, подчеркивает Калугин. Да так, чтобы было не только красиво, но и тепло!

Среди проверенных, но не скучных вариаций оказались:

Пуховик в спортивном стиле дополняйте панамой, кепкой, капором, ушанкой, балаклавой, шапкой-бини, шапкой с помпоном.

Под более элегантный фасон пуховика подойдут капор, кепи, кепка, шапка-бини, ушанка, балаклава, платок.

Структурированное элегантное пальто сочетается с платком, кепи, шляпой, капором, кепкой, кашемировой шапкой.

Пальто оверсайз расслабленного кроя лучше всего надеть с балаклавой, кепкой, шляпой, кепи, капором и шапкой-бини.

Дубленка отлично комбинируется с такими головными уборами: кепи, капор, платок, шапка-бини, балаклава, кашемировая шапка и кепка.

Вместе с шубой выбирайте шапку-бини, платок, балаклаву, капор, кашемировую шапку, ушанку и кепи.

Бомбер идеально миксуется с ушанкой, шапкой-бини, кепкой, капором, балаклавой.

Под пуховик подойдет не только шапка

Обращайте внимание на крой

С дубленкой сочетаются много головных уборов

С пальто можно надеть как шляпу, так и капор

Многое зависит и от фасона верхней одежды

С шубой надевайте как ушанку, так и платок

Ультрамодный бомбер комбинируется и с капором, и с кепкой

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая верхняя одежда на пике трендов этой зимой и как выбрать стильное и практичное пальто, шубу, дубленку или пуховик.