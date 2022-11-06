Модный тренд 2022-2023: с чем носить корсет, чтобы выглядеть сногсшибательно в этом сезоне (фото)

Этот предмет гардероба идеально подходит под пиджак и к брюкам-палаццо

Корсеты входят в список самых стильных трендов осеннего сезона-2022.

Конечно, выбирая себе такой предмет гардероба, стоит сразу представить, с какими вещами образ с корсетом будет выглядеть на все 100. В блоге о моде и стиле _monkey_fashion_ в Инстаграме рассказали, как носить тренд этого сезона, чтобы ваши луки были неотразимы каждый день.

Корсет + пиджак/костюм

Корсет + рубашка

Корсет + палаццо

Корсет + платье

Корсетное платье

Ранее "Телеграф" рассказывал, от каких вещей давно пора отказаться в вашем гардеробе. Среди антитрендов: декор на джинсах, сникерсы на танкетке, нарядные кофточки, блузы в обтяжку и другие неактуальные тренды.