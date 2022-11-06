Если обычная водолазка надоела: топ-8 стильных вещей-топов, без которых не обойтись в холодный сезон (фото)

С такими вещами можно создать трендовый лук даже в самую холодную погоду

Дизайнеры порадовали разнообразием трендов на осенне-зимний период в этом году. Есть масса вариантов стильно утеплиться, в том числе и что касается верхней части образа. Помимо традиционных водолазок и свитеров есть еще несколько красивых вариантов для зимы и осени.

О самых трендовых вещах-топах пишет стилистка Инна в своем модном блоге в Instagram. По ее словам, низов у нас у всех много, и вечная проблема, что подобрать сверху. В идеале нужно иметь три верха на один низ, советует модная экспертка.

В топ-8 актуальных и стильных вещей-топов на осенне-зимний сезон входят:

Лонгслив. В прохладный период заменяет футболку.

В прохладный период заменяет футболку. Водолазка. Носим как отдельный элемент или сочетаем с другими плечевыми изделиями.

Носим как отдельный элемент или сочетаем с другими плечевыми изделиями. Боди или похожий топ – для изюминки в образе. Рекомендуется носить так, чтобы виднелись вырезы, или навыпуск.

– для изюминки в образе. Рекомендуется носить так, чтобы виднелись вырезы, или навыпуск. Оверсайз рубашка – для интересных многослойных образов.

– для интересных многослойных образов. Прозрачный топ – подойдет для эффектных выходов.

– подойдет для эффектных выходов. Кардиган – свободного кроя или приталенный.

– свободного кроя или приталенный. Объемный свитер – маст хэв.

– маст хэв. Худи или свитшот – для стильных миксов.

Обязательная вещь для осенне-зимней поры

Теплая альтернатива футболке

Изысканная вещь

Рубашка нужна в любое время года

Образы с акцентом на верхе

Еще одна теплая и стильная вещь

Свитер должен быть объемным и уютным

Нотка спорта не повредит

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь в моде этой осенью и зимой, количество моделей приятно впечатляет. А также мы писали, как выбрать не только практичную, но и стильную верхнюю одежду.