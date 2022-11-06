Если обычная водолазка надоела: топ-8 стильных вещей-топов, без которых не обойтись в холодный сезон (фото)
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С такими вещами можно создать трендовый лук даже в самую холодную погоду
Дизайнеры порадовали разнообразием трендов на осенне-зимний период в этом году. Есть масса вариантов стильно утеплиться, в том числе и что касается верхней части образа. Помимо традиционных водолазок и свитеров есть еще несколько красивых вариантов для зимы и осени.
О самых трендовых вещах-топах пишет стилистка Инна в своем модном блоге в Instagram. По ее словам, низов у нас у всех много, и вечная проблема, что подобрать сверху. В идеале нужно иметь три верха на один низ, советует модная экспертка.
В топ-8 актуальных и стильных вещей-топов на осенне-зимний сезон входят:
- Лонгслив. В прохладный период заменяет футболку.
- Водолазка. Носим как отдельный элемент или сочетаем с другими плечевыми изделиями.
- Боди или похожий топ – для изюминки в образе. Рекомендуется носить так, чтобы виднелись вырезы, или навыпуск.
- Оверсайз рубашка – для интересных многослойных образов.
- Прозрачный топ – подойдет для эффектных выходов.
- Кардиган – свободного кроя или приталенный.
- Объемный свитер – маст хэв.
- Худи или свитшот – для стильных миксов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь в моде этой осенью и зимой, количество моделей приятно впечатляет. А также мы писали, как выбрать не только практичную, но и стильную верхнюю одежду.