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Если обычная водолазка надоела: топ-8 стильных вещей-топов, без которых не обойтись в холодный сезон (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Объемный свитер должен быть у каждой Новость обновлена 06 ноября 2022, 20:07
Объемный свитер должен быть у каждой. Фото pinterest.com

С такими вещами можно создать трендовый лук даже в самую холодную погоду

Дизайнеры порадовали разнообразием трендов на осенне-зимний период в этом году. Есть масса вариантов стильно утеплиться, в том числе и что касается верхней части образа. Помимо традиционных водолазок и свитеров есть еще несколько красивых вариантов для зимы и осени.

О самых трендовых вещах-топах пишет стилистка Инна в своем модном блоге в Instagram. По ее словам, низов у нас у всех много, и вечная проблема, что подобрать сверху. В идеале нужно иметь три верха на один низ, советует модная экспертка.

В топ-8 актуальных и стильных вещей-топов на осенне-зимний сезон входят:

  • Лонгслив. В прохладный период заменяет футболку.
  • Водолазка. Носим как отдельный элемент или сочетаем с другими плечевыми изделиями.
  • Боди или похожий топ – для изюминки в образе. Рекомендуется носить так, чтобы виднелись вырезы, или навыпуск.
  • Оверсайз рубашка – для интересных многослойных образов.
  • Прозрачный топ – подойдет для эффектных выходов.
  • Кардиган – свободного кроя или приталенный.
  • Объемный свитер – маст хэв.
  • Худи или свитшот – для стильных миксов.
Образы с водолазками
Обязательная вещь для осенне-зимней поры
Образы с лонгсливами
Теплая альтернатива футболке
Образы с прозрачными топами
Изысканная вещь
Образы с рубашками
Рубашка нужна в любое время года
Образы с боди
Образы с акцентом на верхе
Образы с кардиганами
Еще одна теплая и стильная вещь
Образы со свитерами
Свитер должен быть объемным и уютным
Образы со свитшотами
Нотка спорта не повредит

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь в моде этой осенью и зимой, количество моделей приятно впечатляет. А также мы писали, как выбрать не только практичную, но и стильную верхнюю одежду.

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#Мода #Стиль