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Не только блеск и пайетки: топ-11 трендовых платьев, которые идеально подойдут для вечеринки на Новый год (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Новогодний наряд очень важен для девушек
Новогодний наряд очень важен для девушек. Фото Unsplash.com

Праздник позволяет надеть все самое яркое и блестящее

До Нового года осталось не так много времени, а в Киеве уже даже задумались о планах на рождественские праздники в этом году. Встретите вы 2023-й в шумной компании друзей или дома в уютном кругу близких людей, стоит позаботиться о подборе наряда.

Беспроигрышный вариант для новогоднего вечера – платье. Тем более, что его можно надеть не только в ночь с 31 декабря на 1 января. Как пишет издание Popsugar, рождественско-новогодний сезон может быть беспокойным и включать в себя массу событий. Так что правильно подобранное платье для вечеринки имеет решающее значение и избавит вас от необходимости каждый раз выбирать, что надеть.

Очень важно подобрать что-то подходящее именно для того мероприятия, на которое вы направляетесь. К счастью, выбор трендовых фасонов и расцветок в этом сезоне приятно впечатляет. Разнообразный ассортимент включает все, начиная от кружевных вечерних платьев и моделей с длинными рукавами, заканчивая вечерними платьями миди и атласными комбинациями. Блеск и пайетки или лакончиность и минимализм — выбор всегда за вами.

Есть 11 трендовых платьев, которые можно носить прямо сейчас и в течение всего праздничного сезона, а также они подойдут для непосредственной встречи Нового года-2023.

Платья на Новый год 2023
Красивые платья на любые формы
Платья на Новый год 2023
Более сдержанные варианты, которые подойдут для выходов в свет
Платья на Новый год 2023
Блеск или лаконичность - выбор за вами

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья будут в тренде этой зимой. А также мы писали о самых модных украшениях сезона, которые подойдут под любой образ.

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#Мода #Новый год #Платья