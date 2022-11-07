Как носить юбку и свитер в зимнее время: подборка стильных образов на любую погоду (фото)

Стилист раскрыла стилистические приемы, которые помогут создать потрясающий лук

Теплый и уютный свитер – король осенне-зимнего гардероба. И если вы надеваете его только под брюки и джинсы, то зря, ведь с юбкой он смотрится не менее эффектно. К тому же, сейчас в моде много прекрасных фасонов юбок для осенней поры.

О том, какие свитера и юбки актуальны в сезоне осень-зима и как их сочетать между собой, рассказывает украинская стилистка Инна (stylist.inna) в своем фэшн-блоге в Instagram. Также она пояснила некоторые нюансы подбора колготок, что тоже влияет на общее впечатление от образа.

По словам стилистки, есть несколько правил, на которые стоит обратить внимание при создании образа со свитером и юбкой. В их числе:

Выбирайте достаточно объемные свитера.

Носите свитер навыпуск или заправляйте одну часть.

Если хотите полностью заправить свитер, то юбка должна быть из плотной ткани, чтобы свитер не пробивался сквозь нее.

Актуальны юбки всех длин, а самая трендовая длина – мини и макси.

Колготки подбирайте под юбку.

Чем грубее материал у юбки, тем плотнее могут быть колготы.

Тонкие, полупрозрачные колготки подходят и для легких тканей, и для грубых.

Стильные образы с юбкой и свитером на любой вкус

Кожа - тренд сезона

Актуальны юбки любой длины

Макси - самая трендовая длина в этом сезоне

Контраст фактур - хороший стилистический прием

Свитер лучше носить навыпуск

Заправлять свитер тоже можно

Миниюбки подчеркнут красоту ног

Длинные юбки - классный вариант для холодной поры

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