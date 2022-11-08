Модные шарфы 2022-2023: актуальные варианты на зиму и как подобрать по цветам (фото)
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Фэшнблогер назвала тренды шарфов, которые сделают зимний образ еще более стильным
Холода и морозы уже потихоньку начали властвовать, поэтому все мы стараемся не только утеплиться комфортно, но еще и стильно.
Такой предмет гардероба, как шарф, не дает покоя многим барышням. Из массы представленных в магазинах вариантов сложно выбрать тот, который будет актуальным в предстоящую зиму. Стилист Татьяна рассказала, какие будут тренды женских шарфов зимой, а также, как правильно подобрать шарф по цветам, чтобы ваш зимний образ был стильным.
Тренды шарфов на зиму 2022-2023
- очень длинные шарфы
- объемные
- с бахромой — чем длиннее, тем лучше
- клетчатые — клетка крупная
- дутые и стеганые
- с крупными надписями
- шарф-капюшон
Стильный приём — свитер, повязанный на шею рукавами — отлично заменяет шарф.
Как подобрать шарф по цветам:
- в цвет пальто
- в цвет обуви
- в цвет шапки
- в цвет сумки
- на контрасте — как акцент
- если шарф в клетку из нескольких оттенков — пальто/пуховик, шапка, сумка повторяют оттенки принта
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