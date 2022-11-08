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Модные шарфы 2022-2023: актуальные варианты на зиму и как подобрать по цветам (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Какие женские шарфы в моде зимой 2022-2023 Новость обновлена 08 ноября 2022, 07:51
Какие женские шарфы в моде зимой 2022-2023. Фото pixabay.com

Фэшнблогер назвала тренды шарфов, которые сделают зимний образ еще более стильным

Холода и морозы уже потихоньку начали властвовать, поэтому все мы стараемся не только утеплиться комфортно, но еще и стильно.

Такой предмет гардероба, как шарф, не дает покоя многим барышням. Из массы представленных в магазинах вариантов сложно выбрать тот, который будет актуальным в предстоящую зиму. Стилист Татьяна рассказала, какие будут тренды женских шарфов зимой, а также, как правильно подобрать шарф по цветам, чтобы ваш зимний образ был стильным.

Тренды шарфов на зиму 2022-2023

  • очень длинные шарфы
  • объемные
  • с бахромой — чем длиннее, тем лучше
  • клетчатые — клетка крупная
  • дутые и стеганые
  • с крупными надписями
  • шарф-капюшон

Стильный приём — свитер, повязанный на шею рукавами — отлично заменяет шарф.

Как подобрать шарф по цветам:

  • в цвет пальто
  • в цвет обуви
  • в цвет шапки
  • в цвет сумки
  • на контрасте — как акцент
  • если шарф в клетку из нескольких оттенков — пальто/пуховик, шапка, сумка повторяют оттенки принта
длинный шарф
Актуальная стилизация - носить очень длинно
яркий шарф
Яркие шарфы в тренде. Лучше использовать их в качестве акцента
шарф с крупной клеткой
Крупная яркая клетка на пике моды
шарф Базовые оттенки
Базовые оттенки
шарф Клетка с ахроматами
Клетка с ахроматами
шарф Клетка с пастельными оттенками
Клетка с пастельными оттенками
шарф Пастельные оттенки
Пастельные оттенки
шарф С крупными надписями
С крупными надписями

Ранее "Телеграф" рассказывал, от каких вещей давно пора отказаться в вашем гардеробе. Среди антитрендов: декор на джинсах, сникерсы на танкетке, нарядные кофточки, блузы в обтяжку и другие неактуальные тренды.

Теги:
#Мода #Шарф #Тренды #Мода 2022