Модные шарфы 2022-2023: актуальные варианты на зиму и как подобрать по цветам (фото)

Фэшнблогер назвала тренды шарфов, которые сделают зимний образ еще более стильным

Холода и морозы уже потихоньку начали властвовать, поэтому все мы стараемся не только утеплиться комфортно, но еще и стильно.

Такой предмет гардероба, как шарф, не дает покоя многим барышням. Из массы представленных в магазинах вариантов сложно выбрать тот, который будет актуальным в предстоящую зиму. Стилист Татьяна рассказала, какие будут тренды женских шарфов зимой, а также, как правильно подобрать шарф по цветам, чтобы ваш зимний образ был стильным.

Тренды шарфов на зиму 2022-2023

очень длинные шарфы

объемные

с бахромой — чем длиннее, тем лучше

клетчатые — клетка крупная

дутые и стеганые

с крупными надписями

шарф-капюшон

Стильный приём — свитер, повязанный на шею рукавами — отлично заменяет шарф.

Как подобрать шарф по цветам:

в цвет пальто

в цвет обуви

в цвет шапки

в цвет сумки

на контрасте — как акцент

если шарф в клетку из нескольких оттенков — пальто/пуховик, шапка, сумка повторяют оттенки принта

Актуальная стилизация - носить очень длинно

Яркие шарфы в тренде. Лучше использовать их в качестве акцента

Крупная яркая клетка на пике моды

Базовые оттенки

Клетка с ахроматами

Клетка с пастельными оттенками

Пастельные оттенки

С крупными надписями

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