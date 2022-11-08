Банты, флуоресцентные оттенки и не только: топ-12 модных тенденций, которые будут на пике зимой 2023 года
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В этом сезоне дизайнеры порадовали разнообразием трендов
Уже скоро зима вступит в свои права, так что самое время узнать подробнее о трендах зимнего сезона. Внимание стоит обратить не только на выбор верхней одежды и теплой обуви, а и на другие элементы гардероба.
О топ-12 модных тенденциях, которые будут на пике популярности зимой 2023 года, рассказало издание bustle. Многие из трендов, к примеру, корсеты и вырезы, уже хороши знакомы модницам, но есть и то, что только завоевывает симпатии стритстайлеров.
Есть целый ряд стильных тенденций, которые, несомненно, вдохновят вас на то, чтобы выйти за рамки обычных зимних вещей. И некоторые из них довольно уютные. Так, корсеты по-прежнемуна пике, но теперь их надевают поверх прозрачных топов и рубашек на пуговицах. Многослойные лоферы, острые вырезы и яркие цвета также по-прежнему вездесущи.
Что касается пальто, то в этом сезоне один из самых трендовых стилей — оверсайз, некотоыре фасоны выглядят а-ля палатка, так что гарантировано согреют вас.
Тренды зимы-2023
Лоферы на платформе, корсеты и яркие вырезы
Пальто макси, флуоресцентные оттенки и бейсбольные кепки
Кожаные блейзеры, нотки вестерна и бантики
Гетры, длинные платья с высоким воротником и элегантные жилеты
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