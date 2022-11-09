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Укороченные, длинные и авиаторы: подборка актуальных дубленок на осень и зиму (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Самые стильные дубленки в сезоне 2022/2023 Новость обновлена 09 ноября 2022, 12:53
Самые стильные дубленки в сезоне 2022/2023. Фото pinterest.com

Главное, чтобы дубленка не была перегружена деталями

Пальто и пуховик — это не единственные варианты верхней одежды на осень и зиму. Если вам не по душе эти два варианта, предлагаем обратить свое внимание на дубленки. Стоит отметить, что моделей также много, как и пальто или курток, так что каждая модница сможет выбрать себе вариант по фигуре.

Про актуальные модели дубленок в этом холодном сезоне рассказала стилист underapplestyle у себя в блоге в Инстаграм. Однако стоит отметить, что дубленки из искусственной кожи в сильные морозы вас не согреют.

Актуальные дубленки на осень-зиму 22/23:

  • укороченные — классно смотрятся с широкими брюками и джинсами-трубами,
Актуальные дубленки на осень-зиму - укороченные
Актуальные дубленки на осень-зиму - короткие
  • средней длины — желательно прямого кроя,
Актуальные дубленки на осень-зиму - средней длины
  • авиаторы — в принципе вещь вне времени,
Актуальные дубленки на осень-зиму - авиаторы
  • длинные — особенно в тренде с английским воротником,
Актуальные дубленки на осень-зиму - длинные
  • оверсайз модели — объемные вещи не теряют своей актуальности.
Актуальные дубленки на осень-зиму - оверсайз

Ранее "Телеграф" писал, что одним из главных трендов осени 2022 года являются съемные капюшоны. Они появились совсем недавно, но уже стали очень популярным аксессуаром.

Теги:
#Мода #Женская мода #Зима #Дубленка