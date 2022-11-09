Укороченные, длинные и авиаторы: подборка актуальных дубленок на осень и зиму (фото)
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Главное, чтобы дубленка не была перегружена деталями
Пальто и пуховик — это не единственные варианты верхней одежды на осень и зиму. Если вам не по душе эти два варианта, предлагаем обратить свое внимание на дубленки. Стоит отметить, что моделей также много, как и пальто или курток, так что каждая модница сможет выбрать себе вариант по фигуре.
Про актуальные модели дубленок в этом холодном сезоне рассказала стилист underapplestyle у себя в блоге в Инстаграм. Однако стоит отметить, что дубленки из искусственной кожи в сильные морозы вас не согреют.
Актуальные дубленки на осень-зиму 22/23:
- укороченные — классно смотрятся с широкими брюками и джинсами-трубами,
- средней длины — желательно прямого кроя,
- авиаторы — в принципе вещь вне времени,
- длинные — особенно в тренде с английским воротником,
- оверсайз модели — объемные вещи не теряют своей актуальности.
Ранее "Телеграф" писал, что одним из главных трендов осени 2022 года являются съемные капюшоны. Они появились совсем недавно, но уже стали очень популярным аксессуаром.