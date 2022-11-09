Укороченные, длинные и авиаторы: подборка актуальных дубленок на осень и зиму (фото)

Главное, чтобы дубленка не была перегружена деталями

Пальто и пуховик — это не единственные варианты верхней одежды на осень и зиму. Если вам не по душе эти два варианта, предлагаем обратить свое внимание на дубленки. Стоит отметить, что моделей также много, как и пальто или курток, так что каждая модница сможет выбрать себе вариант по фигуре.

Про актуальные модели дубленок в этом холодном сезоне рассказала стилист underapplestyle у себя в блоге в Инстаграм. Однако стоит отметить, что дубленки из искусственной кожи в сильные морозы вас не согреют.

Актуальные дубленки на осень-зиму 22/23:

укороченные — классно смотрятся с широкими брюками и джинсами-трубами,

средней длины — желательно прямого кроя,

авиаторы — в принципе вещь вне времени,

длинные — особенно в тренде с английским воротником,

оверсайз модели — объемные вещи не теряют своей актуальности.

Ранее "Телеграф" писал, что одним из главных трендов осени 2022 года являются съемные капюшоны. Они появились совсем недавно, но уже стали очень популярным аксессуаром.