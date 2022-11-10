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Так не модно: как нельзя носить самый трендовый шарф в этом сезоне (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Узнайте, как нельзя носить самый модный шарф в 2022-2023 Новость обновлена 10 ноября 2022, 07:46
Узнайте, как нельзя носить самый модный шарф в 2022-2023. Фото freepik.com

Стилистические ошибки с шарфом испортят общее впечатление от образа

Теплый шарф — это очень важный элемент вашего осенне-зимнего (и даже ранневесеннего) гардероба, поэтому стоит действительно заморочиться с его выбором и внедрением в образы.

Стилист Екатерина рассказала о самом модном в этом сезоне шарфе и о том, как носить шарф не надо. Нужно начать с того, что самым трендовым сейчас является широкий и длинный шарф.

широкий и длинный шарф на девушке

Любой цвет такого шарфа, в том числе насыщенный, а также геометричный принт (клетка, полоска) — актуален.

широкий и длинный шарф на девушке

Носим, обмотав один раз вокруг шеи и перекинув один конец через плечо, или просто накинув на плечи.

широкий и длинный шарф на девушке

Как не надо носить такой шарф

Стилистические ошибки могут испортить общее впечатление от образа. Первая из них — "сложное наматывание".

широкий и длинный шарф на девушке

Вторая ошибка — это когда шарф пересекается ремнем от сумки кросс-боди. Выбираем или другой тип сумки, или прячем ремень под шарф.

широкий и длинный шарф на девушке

Третья ошибка совершается, как правило, еще на этапе покупки: когда приобретается так называемый ансамбль "шапка+шарф" полностью идентичных оттенков и фактур. Особенно заметен этот нюанс, если мы имеем дело с насыщенным светом.

широкий и длинный шарф на девушке

В качестве положительных примеров можно привести фото, где шапка и шарф в одном цвете, но все же в разных его оттенках, или когда цвет шапки повторен лишь частично в принте шарфа.

широкий и длинный шарф на девушке

Четвертая ошибка — когда шарф надет поверх акцентного ворота верхней одежды, например, с меховой оторочкой. Выглядит неаккуратно, лучше шарф "спрятать" внутри куртки/дубленки или надеть манишку.

широкий и длинный шарф на девушке

Ранее "Телеграф" рассказывал, от каких вещей давно пора отказаться в вашем гардеробе. Среди антитрендов: декор на джинсах, сникерсы на танкетке, нарядные кофточки, блузы в обтяжку и другие неактуальные тренды.

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#Мода #Шарф #Мода 2022