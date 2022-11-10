Так не модно: как нельзя носить самый трендовый шарф в этом сезоне (фото)

Стилистические ошибки с шарфом испортят общее впечатление от образа

Теплый шарф — это очень важный элемент вашего осенне-зимнего (и даже ранневесеннего) гардероба, поэтому стоит действительно заморочиться с его выбором и внедрением в образы.

Стилист Екатерина рассказала о самом модном в этом сезоне шарфе и о том, как носить шарф не надо. Нужно начать с того, что самым трендовым сейчас является широкий и длинный шарф.

Любой цвет такого шарфа, в том числе насыщенный, а также геометричный принт (клетка, полоска) — актуален.

Носим, обмотав один раз вокруг шеи и перекинув один конец через плечо, или просто накинув на плечи.

Как не надо носить такой шарф

Стилистические ошибки могут испортить общее впечатление от образа. Первая из них — "сложное наматывание".

Вторая ошибка — это когда шарф пересекается ремнем от сумки кросс-боди. Выбираем или другой тип сумки, или прячем ремень под шарф.

Третья ошибка совершается, как правило, еще на этапе покупки: когда приобретается так называемый ансамбль "шапка+шарф" полностью идентичных оттенков и фактур. Особенно заметен этот нюанс, если мы имеем дело с насыщенным светом.

В качестве положительных примеров можно привести фото, где шапка и шарф в одном цвете, но все же в разных его оттенках, или когда цвет шапки повторен лишь частично в принте шарфа.

Четвертая ошибка — когда шарф надет поверх акцентного ворота верхней одежды, например, с меховой оторочкой. Выглядит неаккуратно, лучше шарф "спрятать" внутри куртки/дубленки или надеть манишку.

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