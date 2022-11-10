Что надеть мужчине на Новый год 2023: идеи для корпоратива и семейных посиделок

Главное в образе — это сдержанность, солидность и привлекательность

Мы уже писали о том, в чем стоит встречать Новый год-2023 женщинам. Теперь пришло время уделить внимание и представителям сильного пола.

По восточному календарю наступающий год пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика. Считается, что если создать образ, который понравится зодиакальному зверьку, это сделает его союзником и помощником, пишет gadalkindom.

Что надеть мужчине на Новый год 2023

Так как Кролик характеризуется умеренностью и семейностью, то и новогодний образ мужчины должен быть соответствующим — нужно избегать экстравагантности, излишней декоративности.

Наряд желательно, чтобы был черным, но также допустимы темные оттенки синего, коричного, серого и бежевого. В идеале вам и вашей второй половинке нужно выбрать одинаковые оттенки.

Что касается аксессуаров, то они могут быть с рисунками и принтами: геометрическими, абстрактными или напоминающими об искусстве. Придать "изюминки" новогоднему образу можно с помощью яркой детали, например, бабочки или платка.

Костюмы для мужчины в Новогоднюю ночь 2023

Лучше всего, если мужчина на этот вечер откажется от джинсов в пользу брюк. Если вы противник костюмов, то пиджак можно заменить на вязаный свитер или пуловер.

На корпоратив постарайтесь подобрать качественный костюм и дополнить образ яркой деталью. Если же вы встречаете праздник в доме или кругу друзей, то можно выбрать удобный джемпер или жилетку, совместить их с брюками или классическими джинсами.

Костюмы для мужчины на Новый год 2023 Чёрного Кролика

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