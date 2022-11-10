Нюдовые или черные: стилист рассказала, как правильно подобрать колготки под образ (фото)

При выборе колготок нужен учесть ряд нюансов

Целостность образа зависит от многого, и важно не только следовать последним трендам сезона. Даже такая, казалось бы, мелочь, как колготки может нарушить силуэт и испортить лук. Поэтому при подборе колготок под одежду и обувь нужно учесть некоторые моменты.

По поводу колготок всегда возникают вопросы. Какие выбрать, актуальны ли цветные, а можно ли телесные? Ответы на эти модные задачки озвучила стилистка Ната Москаленко в своем блоге в Instagram.

Если говорить о трендах, то на подиумах были замечены цветные, полупрозрачные черные, принтованные, модели с лого и из сетки, рассказывает стилистка.

Базовые модели, такие как черные матовые и нюдовые, актуальны всегда. Так, черные матовые колготки могут быть до 100 ден, больше стилистка не рекомендует, потому что тогда они выглядят, как леггинсы, и портят образ.

Нюдовые же колготки должны создавать эффект голых ног. Потому их видно быть не должно! Выбирать лучше всего модели до 15 ден без блеска и в цвете, наиболее близком к вашей коже.

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