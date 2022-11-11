Когда шапка надоела: трендовые альтернативы, которые разнообразят ваши теплые образы (фото)

Балаклава — девушкам с выразительными скулами, линией челюсти и заостренными чертами — лучший вариант.

Зима все ближе и ближе, а вместе с ней приближаются и морозы, когда без головного убора на улице не обойтись. Многие девушки отказываются носить шапку зимой, ведь "она мне не идет", или чтобы не испортить прическу, ну и куча других "причин". Однако им на помощь спешат модные альтернативы "стандартной" шапке, как и с чем которые сочетать мы писали ранее.

Стилист под ником purpur.stylist в Инстаграм поделилась небольшой подборкой головных уборов на зиму, которыми можно заменить надоевшую шапку. Вариантов остаточно, чтобы каждая модница выбрала вариант, который ей подойдет по форме лица, стилю, а также по ее личному вкусу.

Модные головные уборы на зиму 2022/2023:

Шапка ушанка — идеальный вариант для круглой формы лица. Немного компенсирует объем и очень тепло.

— идеальный вариант для круглой формы лица. Немного компенсирует объем и очень тепло. Платок — женственный и нежный вариант. Причем выбирать можно модели не только из шерсти, а и из кожи, лаковой кожи, объемное плетение или прошитую плащевую ткань типа материала для пуховиков.

— женственный и нежный вариант. Причем выбирать можно модели не только из шерсти, а и из кожи, лаковой кожи, объемное плетение или прошитую плащевую ткань типа материала для пуховиков. Капор – выбирайте только в ярких цветах. Зимой это хороший способ компенсировать бледную кожу и пасмурную погоду.

– выбирайте только в ярких цветах. Зимой это хороший способ компенсировать бледную кожу и пасмурную погоду. Балаклава — девушкам с выразительными скулами, линией челюсти и заостренными чертами — лучший вариант. Для долгих зимних прогулок – идеально!

— девушкам с выразительными скулами, линией челюсти и заостренными чертами — лучший вариант. Для долгих зимних прогулок – идеально! Кепка и платок — еще в прошлом году это сочетание было на всех мировых подиумах. Выбирайте именно атласные и глянцевые платки в сочетании с кепкой из кожзама или крепкого денима.

— еще в прошлом году это сочетание было на всех мировых подиумах. Выбирайте именно атласные и глянцевые платки в сочетании с кепкой из кожзама или крепкого денима. Берет и платок – еще одно нетривиальное сочетание. Шикарно будет смотреться с пальто или объемной курткой.

– еще одно нетривиальное сочетание. Шикарно будет смотреться с пальто или объемной курткой. Панама – для девушек с круглыми щечками – глубокая посадка, такая, чтобы даже немного брови прикрывала.

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