Когда шапка надоела: трендовые альтернативы, которые разнообразят ваши теплые образы (фото)
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Балаклава — девушкам с выразительными скулами, линией челюсти и заостренными чертами — лучший вариант.
Зима все ближе и ближе, а вместе с ней приближаются и морозы, когда без головного убора на улице не обойтись. Многие девушки отказываются носить шапку зимой, ведь "она мне не идет", или чтобы не испортить прическу, ну и куча других "причин". Однако им на помощь спешат модные альтернативы "стандартной" шапке, как и с чем которые сочетать мы писали ранее.
Стилист под ником purpur.stylist в Инстаграм поделилась небольшой подборкой головных уборов на зиму, которыми можно заменить надоевшую шапку. Вариантов остаточно, чтобы каждая модница выбрала вариант, который ей подойдет по форме лица, стилю, а также по ее личному вкусу.
Модные головные уборы на зиму 2022/2023:
- Шапка ушанка — идеальный вариант для круглой формы лица. Немного компенсирует объем и очень тепло.
- Платок — женственный и нежный вариант. Причем выбирать можно модели не только из шерсти, а и из кожи, лаковой кожи, объемное плетение или прошитую плащевую ткань типа материала для пуховиков.
- Капор – выбирайте только в ярких цветах. Зимой это хороший способ компенсировать бледную кожу и пасмурную погоду.
- Балаклава — девушкам с выразительными скулами, линией челюсти и заостренными чертами — лучший вариант. Для долгих зимних прогулок – идеально!
- Кепка и платок — еще в прошлом году это сочетание было на всех мировых подиумах. Выбирайте именно атласные и глянцевые платки в сочетании с кепкой из кожзама или крепкого денима.
- Берет и платок – еще одно нетривиальное сочетание. Шикарно будет смотреться с пальто или объемной курткой.
- Панама – для девушек с круглыми щечками – глубокая посадка, такая, чтобы даже немного брови прикрывала.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какая верхняя одежда на пике трендов этой зимой и как выбрать стильное и практичное пальто, шубу, дубленку или пуховик.