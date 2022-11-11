Забудьте о них немедленно: модели юбок, от которых веет безвкусицей (фото)

Выбросьте такие юбки немедленно, и не покупайте больше никогда

Юбка — это очень стильная деталь гардероб, главное знать какие модели выбирать, и как их правильно сочетать с остальными вещами со шкафа. Отметим, что сейчас в моде много прекрасных фасонов, которые подходят для осенней и зимней поры. Однако помимо трендов, важно знать и про антитренды, о которых мы и расскажем далее.

Стилист Дарья Тронова на своей странице в Инстаграм показала и рассказала о тех моделях и фасонах юбок, которые вообще, совсем, никак, никому, ни при каких обстоятельствах носить не надо, ведь они совсем не актуальны. И более того даже визуально портят вашу фигуру.

Антитренды юбок 2022/2023:

юбки любого кроя длиной в районе колена и чуть ниже.

юбки-солнце в пол — как вариант с защипами на талии/на кокетке. Портит общий силуэт, и визуально увеличивает бедра, делая их очень большими.

джинсовые юбки с колготками (и шорты, кстати, тоже).

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь на пике тенденций зимой 2022-2023: выбор моделей порадует любую модницу. А также мы писали, как разнообразить осенний гардероб трикотажем – есть много стильных вещей из этой уютной ткани.