Как выбрать идеальный пуховик на зиму 2022/2023: детали, на которые стоит обратить внимание (фото)

Полезные советы, которые помогут найти идеальную куртку на зиму

Совсем скоро золотую пору сменит снежная и холодная зима, поэтому пора бежать по магазинам и покупать теплый пуховик, который не даст вам замерзнуть на улице. Однако перед шоппингом стоит выучить несколько "правил", которые помогут вам выбрать "правильную" куртку: удобную и главное теплую. И конечно же изучите все тренды и антитренды пуховиков, чтобы выбрать стильную модель верхней одежды.

Как отметила стилист Алена Голуб на своей странице в Инстаграм в моде по-прежнему удобство, поэтому на этот фактор нужно обращать центральное внимание при выборе пуховика. Даже если это будет самая трендовая куртка, но неудобная для вас, скорее всего, носить ее вы не будете. Какой же выбрать пуховик и на что обратить внимание при выборе?:

Как выбрать пуховик на зиму:

Ткань — обращайте внимание на водоотталкивающую пропитку, а если будет ветрозащита, то вообще будет идеально.

Внутренний наполнитель — натуральный пух+перо, искусственный наполнитель: холлофайбер, синтепон, изософт, синтепух, тинсулейт. Обязательно обращайте внимание на плотность наполнителя.

— натуральный пух+перо, искусственный наполнитель: холлофайбер, синтепон, изософт, синтепух, тинсулейт. Обязательно обращайте внимание на плотность наполнителя. Цвет — выбирайте на свой вкус: ахроматические, нейтральные, яркие, с принтом — анималистическим, в клетку, куриная лапка, и т.д.

— выбирайте на свой вкус: ахроматические, нейтральные, яркие, с принтом — анималистическим, в клетку, куриная лапка, и т.д. Длина и крой — укороченый, удлинённый, прямой, прямой с кулиской, бомбер, пальто-пуховик, оверсайз, пуховики-одеяло.

и — укороченый, удлинённый, прямой, прямой с кулиской, бомбер, пальто-пуховик, оверсайз, пуховики-одеяло. Откажитесь от покупки — облегающих/узких курток, с укороченным рукавом, отделкой мехом и расклешенной юбкой.

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