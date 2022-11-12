Вне времени и моды: каким критериям должна отвечать сумка, чтобы долго "носилась" (фото)

Такой полезный аксессуар должен быть высокого качества и в лаконичном стиле

Сумка — аксессуар, который мы используем ежедневно и, конечно, нужно знать, какую выбрать сумку, чтобы она оказалась не на один сезон, а на долгий срок.

В целом, чтобы сумка прослужила долго, она должна отвечать следующим критериям, отмечает стилист SAMAL SAN:

В первую очередь она должна быть высокого качества — так как вы приобретаете её не на один год, и носить будете достаточно часто — сумка должна выдержать сотни ваших выходов.

— так как вы приобретаете её не на один год, и носить будете достаточно часто — сумка должна выдержать сотни ваших выходов. Решать ваши задачи . Если вам по работе нужно часто носить с собой документы/ноутбук и другие вещи — понятно, что сумка маленького и среднего размера не станет для вас базовой сумкой на каждый день.

. Если вам по работе нужно часто носить с собой документы/ноутбук и другие вещи — понятно, что сумка маленького и среднего размера не станет для вас базовой сумкой на каждый день. В стиле минимализм, лаконичная — такая сумка не потеряет своей актуальности.

Базовых цветов — бордо, темно-синий, хаки, беж, карамель, чёрный, — эти цвета наиболее универсальны.

Модный блогер собрала несколько актуальных моделей сумок "вне времени". Это универсальные вневременные модели, особенно обратите внимание на сумку-седло в винном и багет в шоколадном оттенке.

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