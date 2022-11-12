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Вне времени и моды: каким критериям должна отвечать сумка, чтобы долго "носилась" (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
7 сумок вне времени и моды Новость обновлена 12 ноября 2022, 16:36
7 сумок вне времени и моды. Фото freepik.com

Такой полезный аксессуар должен быть высокого качества и в лаконичном стиле

Сумка — аксессуар, который мы используем ежедневно и, конечно, нужно знать, какую выбрать сумку, чтобы она оказалась не на один сезон, а на долгий срок.

В целом, чтобы сумка прослужила долго, она должна отвечать следующим критериям, отмечает стилист SAMAL SAN:

  • В первую очередь она должна быть высокого качества — так как вы приобретаете её не на один год, и носить будете достаточно часто — сумка должна выдержать сотни ваших выходов.
  • Решать ваши задачи. Если вам по работе нужно часто носить с собой документы/ноутбук и другие вещи — понятно, что сумка маленького и среднего размера не станет для вас базовой сумкой на каждый день.
  • В стиле минимализм, лаконичная — такая сумка не потеряет своей актуальности.
  • Базовых цветов — бордо, темно-синий, хаки, беж, карамель, чёрный, — эти цвета наиболее универсальны.

Модный блогер собрала несколько актуальных моделей сумок "вне времени". Это универсальные вневременные модели, особенно обратите внимание на сумку-седло в винном и багет в шоколадном оттенке.

красная сумка
коричневая сумка
зеленая сумка
желтая сумка
коричневая сумка
синяя сумка
большая сумка

Ранее "Телеграф" рассказывал, от каких вещей давно пора отказаться в вашем гардеробе. Среди антитрендов: декор на джинсах, сникерсы на танкетке, нарядные кофточки, блузы в обтяжку и другие неактуальные тренды.

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#Мода #Сумки #Мода 2022