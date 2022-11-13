Присмотритесь уже сейчас: топ-5 трендовых сумок, которые будут на пике популярности в 2023 году (фото)

Стоит отметить, что в моду возвращают модели, которые были популярны 2-3 года назад.

Сумка — это аксессуар, который 100% есть у каждой моднице в гардеробе, да еще и не один. И это правильно, ведь под разный стиль и образ подходят разные сумочки. Однако сейчас не об этом, а о тех моделях, которые будут на пике популярности в новом году. Также ранее мы рассказывали, как выбрать этот аксессуар "на долго", и показывали модели сумок "вне времени".

Стилист Дарья Тронова в своем модном блоге в Инстаграм выделила пять основных моделей сумочек, на которые стоит обратить внимание в новом 2023 году. Стоит отметить, что несмотря на их актуальность, некоторые из них не совсем удобные, однако выглядят великолепно.

Актуальные сумки 2023 года:

Миниатюрные.

Геометрия.

Меховая или с меховой отделкой.

Пухлая.

Конверт — желательно без ручки и среднего размера. Может быть и пухлая и из нейлона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, от каких вещей давно пора отказаться в вашем гардеробе. Среди антитрендов: декор на джинсах, сникерсы на танкетке, нарядные кофточки, блузы в обтяжку и другие неактуальные тренды.