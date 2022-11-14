Укр

Ботинки на грубой подошве и различные вариации сапог: самая трендовая обувь на зиму 2022/2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Модная обувь на зиму Новость обновлена 14 ноября 2022, 07:58
Модная обувь на зиму. Фото pexels.com

Не теряют своей актуальности челси, дутые модели и сапоги с тиснением.

В новом зимнем сезоне дизайнеры действительно удивляют, ведь в трендах обуви оказалось очень много стильных вариантов сапог и ботинок, что просто глаза разбегаются. В трендах оказалась и резиновая обувь, неоновые расцветки и растительный принт, и даже модели, полностью выполненные из меха. И на этом стильный список не заканчивается.

Стилист lizaprostyle в своем модном блоге в Инстаграм поделилась постом-подсказкой, в котором рассказала и показала те модели зимней обуви, которые будут в тренде этой зимой. Модный эксперт отметила, что в своей "модной шпаргалке" она собрала самые интересные вариации классической обуви, которая впишется в повседневный гардероб и вечерние аутфиты.

Модная обувь на зиму 2022/2023:

  • Самым горячим трендом остаются ботинки на грубой подошве.
Модная обувь на зиму 2022/2023 - ботинки на грубой подошве
  • Различные вариации сапог: ковбойские, с широким голенищем, со сборками (они же "гармошка"), ботфорты.
Модная обувь на зиму 2022/2023 - сапоги со сборками
Модная обувь на зиму 2022/2023 - сапоги выше колена
Модная обувь на зиму 2022/2023 - ковбойские сапоги
Модная обувь на зиму 2022/2023 - сапоги с широким голенищем
  • Для самых смелых — платформа в сочетании с каблуком.
Модная обувь на зиму 2022/2023 - сапоги на платформе с каблуком
  • Также дизайнеры не обделили вниманием модели с меховым декором, которые выглядят действительно по-зимнему и уютно.
Модная обувь на зиму 2022/2023 - ботинки с мехом

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая верхняя одежда на пике трендов этой зимой и как выбрать стильное и практичное пальто, шубу, дубленку или пуховик.

Теги:
#Мода #Обувь #Женская мода #Зимняя обувь #Сапоги