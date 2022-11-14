Ботинки на грубой подошве и различные вариации сапог: самая трендовая обувь на зиму 2022/2023 (фото)

Не теряют своей актуальности челси, дутые модели и сапоги с тиснением.

В новом зимнем сезоне дизайнеры действительно удивляют, ведь в трендах обуви оказалось очень много стильных вариантов сапог и ботинок, что просто глаза разбегаются. В трендах оказалась и резиновая обувь, неоновые расцветки и растительный принт, и даже модели, полностью выполненные из меха. И на этом стильный список не заканчивается.

Стилист lizaprostyle в своем модном блоге в Инстаграм поделилась постом-подсказкой, в котором рассказала и показала те модели зимней обуви, которые будут в тренде этой зимой. Модный эксперт отметила, что в своей "модной шпаргалке" она собрала самые интересные вариации классической обуви, которая впишется в повседневный гардероб и вечерние аутфиты.

Модная обувь на зиму 2022/2023:

Самым горячим трендом остаются ботинки на грубой подошве.

Различные вариации сапог: ковбойские, с широким голенищем, со сборками (они же "гармошка"), ботфорты.

Для самых смелых — платформа в сочетании с каблуком.

Также дизайнеры не обделили вниманием модели с меховым декором, которые выглядят действительно по-зимнему и уютно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая верхняя одежда на пике трендов этой зимой и как выбрать стильное и практичное пальто, шубу, дубленку или пуховик.