Ботинки на грубой подошве и различные вариации сапог: самая трендовая обувь на зиму 2022/2023 (фото)
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Не теряют своей актуальности челси, дутые модели и сапоги с тиснением.
В новом зимнем сезоне дизайнеры действительно удивляют, ведь в трендах обуви оказалось очень много стильных вариантов сапог и ботинок, что просто глаза разбегаются. В трендах оказалась и резиновая обувь, неоновые расцветки и растительный принт, и даже модели, полностью выполненные из меха. И на этом стильный список не заканчивается.
Стилист lizaprostyle в своем модном блоге в Инстаграм поделилась постом-подсказкой, в котором рассказала и показала те модели зимней обуви, которые будут в тренде этой зимой. Модный эксперт отметила, что в своей "модной шпаргалке" она собрала самые интересные вариации классической обуви, которая впишется в повседневный гардероб и вечерние аутфиты.
Модная обувь на зиму 2022/2023:
- Самым горячим трендом остаются ботинки на грубой подошве.
- Различные вариации сапог: ковбойские, с широким голенищем, со сборками (они же "гармошка"), ботфорты.
- Для самых смелых — платформа в сочетании с каблуком.
- Также дизайнеры не обделили вниманием модели с меховым декором, которые выглядят действительно по-зимнему и уютно.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какая верхняя одежда на пике трендов этой зимой и как выбрать стильное и практичное пальто, шубу, дубленку или пуховик.