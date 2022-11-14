В чем встретить Новый год-2023: идеи для стильных образов, которые сделают вас королевой праздника (фото)

Очень важно подобрать что-то подходящее именно для новогоднего мероприятия

Ну что, есть уже у кого-нибудь новогоднее настроение и модные идеи для праздника? Если нет, это вполне понятно, ведь в нашей стране идет война, которая продолжает омрачать всех украинцев. Однако нам нужно держать боевой дух и дарить позитив и приятные эмоции себе и своим близким людям, чтобы победа наступила как можно скорее!

Стилист SAMAL SAN подготовила подборку стильных, ярких праздничных образов для вдохновения. В ней наши читательницы могут ознакомиться как с узкотематическими новогодними нарядами, так и более практичными, элегантными вариантами, которые можно будет в дальнейшем пристроить к другому праздничному поводу.

Что надеть на Новый 2023-й год

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