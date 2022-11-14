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В чем встретить Новый год-2023: идеи для стильных образов, которые сделают вас королевой праздника (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
27 стильных идей образов для праздника Новость обновлена 14 ноября 2022, 11:35
27 стильных идей образов для праздника. Фото freepik.com

Очень важно подобрать что-то подходящее именно для новогоднего мероприятия

Ну что, есть уже у кого-нибудь новогоднее настроение и модные идеи для праздника? Если нет, это вполне понятно, ведь в нашей стране идет война, которая продолжает омрачать всех украинцев. Однако нам нужно держать боевой дух и дарить позитив и приятные эмоции себе и своим близким людям, чтобы победа наступила как можно скорее!

Стилист SAMAL SAN подготовила подборку стильных, ярких праздничных образов для вдохновения. В ней наши читательницы могут ознакомиться как с узкотематическими новогодними нарядами, так и более практичными, элегантными вариантами, которые можно будет в дальнейшем пристроить к другому праздничному поводу.

Что надеть на Новый 2023-й год

наряды платья на новый год 2023
наряды платья на новый год 2023
наряды платья на новый год 2023
наряды платья на новый год 2023
новогодние наряды платья
новогодние наряды платья
новогодние наряды платья
новогодние наряды платья
новогодние наряды платья

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья будут в тренде этой зимой. А также мы писали о самых модных аксессуарах осеннего сезона, которые подойдут под любой образ.

Теги:
#Мода #Новый год #Наряды