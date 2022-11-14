Цветные тени и осветленные брови: тренды макияжа этой зимы, которые поражают (фото)

Названы горячие тренды мейкапа предстоящего сезона

Поговорим о макияже, а именно о трендах, которые задали визажисты мировых брендов. Ведь макияж – это важная составляющая любого образа и совсем неважно куда вы собираетесь – хороший макияж всегда дополнит ваш образ.

Запомните, что модный макияж должен подчеркивать ваши достоинства и скрывать недостатки. Но самое главное, - какой макияж вы бы не выбрали, кожа должна быть ухоженной.

Стилист Инна (stylist.inna) собрала горячие тренды макияжа, которые будут актуальны этой зимой.

Натуральный макияж

Много румян

Акцентные стрелки

Осветленные брови

Блеск

Цветные тени и металлик

Smoky eyes

Яркие и матовые губы

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья будут в тренде этой зимой. А также мы писали о самых модных аксессуарах осеннего сезона, которые подойдут под любой образ.