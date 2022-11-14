Укр

Цветные тени и осветленные брови: тренды макияжа этой зимы, которые поражают (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
641
Какие тренды макияжа будут актуальны зимой 2022-2023 Новость обновлена 14 ноября 2022, 16:24
Какие тренды макияжа будут актуальны зимой 2022-2023. Фото freepik.com

Названы горячие тренды мейкапа предстоящего сезона

Поговорим о макияже, а именно о трендах, которые задали визажисты мировых брендов. Ведь макияж – это важная составляющая любого образа и совсем неважно куда вы собираетесь – хороший макияж всегда дополнит ваш образ.

Запомните, что модный макияж должен подчеркивать ваши достоинства и скрывать недостатки. Но самое главное, - какой макияж вы бы не выбрали, кожа должна быть ухоженной.

Стилист Инна (stylist.inna) собрала горячие тренды макияжа, которые будут актуальны этой зимой.

Натуральный макияж

Натуральный макияж

Много румян

Много румян

Акцентные стрелки

Акцентные стрелки

Осветленные брови

Осветленные брови

Блеск

Блеск макияж

Цветные тени и металлик

Цветные тени и металлик

Smoky eyes

Смоки айс

Яркие и матовые губы

Яркие и матовые губы

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья будут в тренде этой зимой. А также мы писали о самых модных аксессуарах осеннего сезона, которые подойдут под любой образ.

Теги:
#Мода #Макияж