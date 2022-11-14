Как выбрать стильную дубленку на эту зиму: есть всего два важных правила (фото)

В дубленке вы будет выглядеть трендово и не замерзнете

Самая главная модная задача осенне-зимнего периода – выбор верхней одежды. Если не можете определиться между курткой, пуховиком и шубой, то присмотритесь к дубленкам – теплый и удобный вариант на холодное время. В этом сезоне в тренде много красивых фасонов.

О том, как выбрать стильную дубленку на зиму-2023, рассказывает украинский стилист Матвей Калугин в своем фешн-блоге в Instagram. По его словам, необходимо понимать актуальные на долгосрочную перспективу силуэты и тренды.

Так, стилист выделяет два главных правила при выборе дубленки:

Плотность изделия. Наружное покрытие и мех должны быть плотными, толстыми. Не стоит покупать тоненькие дубленки-кардиганы, которые иногда предлагают бренды. Объем. Дубленка должна свободно садиться на теплые свитера и свитшоты. Лучше взять изделие на размер больше, который не будет обтягивать и, соответственно, уродовать ваш силуэт.

Калугин отмечает, что сейчас есть много достойных и очень стильных вариантов в любом ценовом сегменте. Можно выбрать дубленку-авиатор, укороченный вариант, с объемным отложным воротником или мехом-букле.

Женственный силуэт

Бомбер - последний тренд

Такая длина защити в холод

Акцент на воротнике

Стильный базовый фасон

Необычная фактура

Не бойтесь цвета

Укороченная дубленка - хит сезона

Эта модель подойдет под любой образ

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