Как выбрать стильную дубленку на эту зиму: есть всего два важных правила (фото)
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В дубленке вы будет выглядеть трендово и не замерзнете
Самая главная модная задача осенне-зимнего периода – выбор верхней одежды. Если не можете определиться между курткой, пуховиком и шубой, то присмотритесь к дубленкам – теплый и удобный вариант на холодное время. В этом сезоне в тренде много красивых фасонов.
О том, как выбрать стильную дубленку на зиму-2023, рассказывает украинский стилист Матвей Калугин в своем фешн-блоге в Instagram. По его словам, необходимо понимать актуальные на долгосрочную перспективу силуэты и тренды.
Так, стилист выделяет два главных правила при выборе дубленки:
- Плотность изделия. Наружное покрытие и мех должны быть плотными, толстыми. Не стоит покупать тоненькие дубленки-кардиганы, которые иногда предлагают бренды.
- Объем. Дубленка должна свободно садиться на теплые свитера и свитшоты. Лучше взять изделие на размер больше, который не будет обтягивать и, соответственно, уродовать ваш силуэт.
Калугин отмечает, что сейчас есть много достойных и очень стильных вариантов в любом ценовом сегменте. Можно выбрать дубленку-авиатор, укороченный вариант, с объемным отложным воротником или мехом-букле.
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