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Как выбрать стильную дубленку на эту зиму: есть всего два важных правила (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Дубленка – отличный вариант верхней одежды на холодный сезон
Дубленка – отличный вариант верхней одежды на холодный сезон. Фото elle.com.au

В дубленке вы будет выглядеть трендово и не замерзнете

Самая главная модная задача осенне-зимнего периода – выбор верхней одежды. Если не можете определиться между курткой, пуховиком и шубой, то присмотритесь к дубленкам – теплый и удобный вариант на холодное время. В этом сезоне в тренде много красивых фасонов.

О том, как выбрать стильную дубленку на зиму-2023, рассказывает украинский стилист Матвей Калугин в своем фешн-блоге в Instagram. По его словам, необходимо понимать актуальные на долгосрочную перспективу силуэты и тренды.

Так, стилист выделяет два главных правила при выборе дубленки:

  1. Плотность изделия. Наружное покрытие и мех должны быть плотными, толстыми. Не стоит покупать тоненькие дубленки-кардиганы, которые иногда предлагают бренды.
  2. Объем. Дубленка должна свободно садиться на теплые свитера и свитшоты. Лучше взять изделие на размер больше, который не будет обтягивать и, соответственно, уродовать ваш силуэт.

Калугин отмечает, что сейчас есть много достойных и очень стильных вариантов в любом ценовом сегменте. Можно выбрать дубленку-авиатор, укороченный вариант, с объемным отложным воротником или мехом-букле.

Стильная дубленка на зиму
Женственный силуэт
Дубленка-бомбер
Бомбер - последний тренд
Дубленка миди
Такая длина защити в холод
Дубленка с отложным воротником
Акцент на воротнике
Дубленка с прямым замком
Стильный базовый фасон
Дубленка с мехом
Необычная фактура
Яркая дубленка
Не бойтесь цвета
Укороченная дубленка
Укороченная дубленка - хит сезона
Дубленка авиатор
Эта модель подойдет под любой образ

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать идеальный пуховик на зиму. А также мы писали, какая обувь в моде в этом сезоне и согреет ваши ноги.

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#Мода #Дубленка #Дубленки