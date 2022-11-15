Как разнообразить скучный гардероб: четыре примера, когда наши вещи нас уродуют (фото)

Эти вещи однотипны и интересного образа из них не получится

Знаете, какой самый главный, неприятный инсайт бывает у клиенток стилистов? "У меня все одинаковое! А я думала, что у меня разнообразный гардероб!". То есть, раскрывается одна из главных причин "мне нечего надеть!".

Конечно, нечего, если вы видите в зеркале одинаковую картинку из года в год. Почему вы не видите этого однообразия, объяснила стилист Татьяна Белявина. По ее словам, вы никогда не смотрели на свои вещи под таким углом. Вы видите:

кофточки разных цветов

одни брюки чуть свободнее, а другие плотнее

это разные платья, так как у них разный цвет и принт

Но за разнообразие отвечает крой. На наглядных примерах ниже можно разобраться с однотипностью или однообразием.

Кофточки

Одинаковый вырез, ширина рукава, прилегание (это — насколько вас вещь облегает или сидит свободно) — от этого зависит, будут ли вещи смотреться, как под копирку или нет.

Брюки

Здесь важна длина и ширина. Если все укороченные и узкие, но одни сильно в обтяжку, а другие чуть свободнее, то считайте, что у вас снова поработал ксерокс.

Юбки

Здесь прямо беда. Найдете один фасон и тиражируете всех цветов радуги. Хорошо, что цветов, но обычно это черный, серый, коричневый Самый распространенный фасон — это юбка-карандаш длиной +/- колено.

Платья

Здесь бывает либо все пряменько, либо на поясе. Да, зависит от фигуры, но для одного типа все же варианты не сходятся в один.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья будут в тренде этой зимой. А также мы писали о самых модных аксессуарах осеннего сезона, которые подойдут под любой образ.