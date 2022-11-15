Как правильно сочетать верхнюю одежду с головными уборами: "шпаргалка", которая поможет избежать скучных вариаций (фото)

Экспериментируйте и оставайтесь стильными в любую погоду

Сочетание верхней одежды и головных уборов вызывает больше всего вопросов. Разберемся раз и навсегда с этим, потому что времена, когда мы носили только берет под пальто и вязаные шапки под пуховик, давно прошли.

Под один и тот же тип верхней одежды можно подобрать максимально разные и полярные по стилю головные уборы. Да так, чтобы было не только красиво, но и тепло, отмечает персональный стилист Матвей Калугин.

Модный блогер подготовил полезную шпаргалку с сочетаниями. "Если у вас сойдутся звезды в дизайне, характере вещей, сочетании по пропорциям и силуэтам, тогда вы можете хоть летнюю бандану с шубой надеть. А почему нет?", — пишет стилист.

Пуховик в спортивном стиле

С панамой, кепкой, капором, ушанкой, балаклавой, шапкой с помпоном.

Более элегантный формат пуховика

С капором, кепи, кепкой, ушанкой, платком, шапкой-бини, балаклавой.

Структурированное, элегантное пальто

С платком, кепи, шляпой, капором, кепкой, кашемировой шапкой.

Расслабленное пальто-оверсайз

С балаклавой, кепкой, шляпой, шапкой-бини, кепи, капором.

Дубленка

С капором, кепи, платком, кепкой, шапкой-бини, балаклавой, кашемировой шапкой.

Шуба

С шапкой-бини, платком, балаклавой, кепи, ушанкой, капором, кашемировой шапкой.

Бомбер

С ушанкой, шапкой-бини, балаклавой, капором, кепкой.

Ранее "Телеграф" писал, в чем встретить Новый год-2023 – подборка стильных ярких праздничных образов для вдохновения.