Как правильно сочетать верхнюю одежду с головными уборами: "шпаргалка", которая поможет избежать скучных вариаций (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1803
Экспериментируйте и оставайтесь стильными в любую погоду
Сочетание верхней одежды и головных уборов вызывает больше всего вопросов. Разберемся раз и навсегда с этим, потому что времена, когда мы носили только берет под пальто и вязаные шапки под пуховик, давно прошли.
Под один и тот же тип верхней одежды можно подобрать максимально разные и полярные по стилю головные уборы. Да так, чтобы было не только красиво, но и тепло, отмечает персональный стилист Матвей Калугин.
Модный блогер подготовил полезную шпаргалку с сочетаниями. "Если у вас сойдутся звезды в дизайне, характере вещей, сочетании по пропорциям и силуэтам, тогда вы можете хоть летнюю бандану с шубой надеть. А почему нет?", — пишет стилист.
Пуховик в спортивном стиле
С панамой, кепкой, капором, ушанкой, балаклавой, шапкой с помпоном.
Более элегантный формат пуховика
С капором, кепи, кепкой, ушанкой, платком, шапкой-бини, балаклавой.
Структурированное, элегантное пальто
С платком, кепи, шляпой, капором, кепкой, кашемировой шапкой.
Расслабленное пальто-оверсайз
С балаклавой, кепкой, шляпой, шапкой-бини, кепи, капором.
Дубленка
С капором, кепи, платком, кепкой, шапкой-бини, балаклавой, кашемировой шапкой.
Шуба
С шапкой-бини, платком, балаклавой, кепи, ушанкой, капором, кашемировой шапкой.
Бомбер
С ушанкой, шапкой-бини, балаклавой, капором, кепкой.
Ранее "Телеграф" писал, в чем встретить Новый год-2023 – подборка стильных ярких праздничных образов для вдохновения.