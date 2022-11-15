Перья, стразы и бархат: какое платье выбрать на Новый год, чтобы выглядеть сногсшибательно (фото)

На новогодней вечеринке можно блистать во всех смыслах этого слова

Неважно, будете вы встречать Новый год 2023 в уютном кругу семьи или пойдете на шумную вечеринку, стоит продумать наряд. Праздник дает возможность отойти от практичных повседневных луков и создать яркий стильный образ. Блеск, пайетки, бархат, стразы и перья – главные новогодние тренды.

Когда дело доходит до выбора идеального наряда для вечеринки, пишет standard, есть безошибочные способы одеться так, чтобы выглядеть сногсшибательно. Если не знаете, что надеть на Новый год, то платье – идеальное решение. В этом сезоне многообразие фасонов и расцветок весьма радует.

Так, украсят ваш ансамбль пайетки и стразы, бархатные элементы, удачно расположенные вырезы, которые слегка добавляют откровенности, но при этом выглядят достаточно скромно, или красивые банты, которые заставят вас почувствовать себя главным подарком во время праздника. Если хотите быть в центре внимания на новогоднем вечере, то присмотритесь к платьям с перьями и насыщенным оттенкам. Длину подбирайте на свой вкус, но особенно в топе в этом году мини.

Актуальна как длина мини, так и миди

Вырез станет акцентом образа

Смело украшайте себя блеском и перьями

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подойдет для празднования Нового года не только платье, а и элегантные костюмы и комплекты. Образ можно подобрать такой, чтобы пригодился не только на новогоднюю вечеринку, а и для будущих торжественных событий.