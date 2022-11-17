Так встречать Новый год нельзя: антитренды нарядов, которые вышли из моды 10 лет назад (фото)

Их точно не стоит рассматривать для приближающихся праздников

Уже выбрали для себя идеальный новогодний наряд? В чем планируете встречать Новый год-2023? Если еще нет, то вот вам подробный разбор самых неактуальных праздничных нарядов.

Даже если платье и продается в новой коллекции, морально оно может давно устареть, отмечает стилист SAMAL SAN. Оставьте в покое бандажные платья, платья из гипюра в обтяжку, атласные модели в цветочек. Баска на платье потеряла актуальность еще несколько лет назад, модель маллет (сзади юбка длинная, спереди до колен) не актуальна, юбка-тюльпан на платье тоже плохой вариант.

Короткие платья по фигуре с удлиненной сеткой/кружевом сверху — такие не берите!

Платья и юбки с баской на талии безнадежно устарели. Такой фасон был актуален лет семь назад, а сейчас пора о нем забыть.

Если вы не можете дать платью точное определение и хочется назвать его интересненьким — скорее всего, оно не актуально. Косухо-платье? Платье-кардиган? Такие модели не актуальны.

Бывают редкие случаи, когда платье с рукавом три четверти актуально, но чаще всего такие модели уже устарели. Помимо рукава, обращаем внимание на детали, чаще всего не актуальную модель легко определить по негармоничному сочетанию материалов, фактур, принтов и деталей в одном изделии.

Утягивающие бандажные платья, как длинные, так и короткие тоже убираем подальше, такие модели давно не актуальны.

Платья со всевозможными кружевными вставками, на рукавах, подоле, вороте — морально устарели.

Комбинезоны носим! Но только не те, у которых низ и верх полностью облегает. Если брюки скинни, то верх может быть свободным, либо с объемными рукавами как вариант. Или брюки свободного кроя в пол, а топ корсетного типа.

Отметим, что дизайнеры уже вовсю внедряют свои идеи и привносят в моду новые тренды на платья в зимнюю пору. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья будут в тренде этой зимой.