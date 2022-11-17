Самая трендовая обувь на осенне-зимний сезон: как стильно носить угги (фото)

Угги снова вернулись на вершину модных тенденций

Выбор обуви на холодное время года – важная задача. В моде в этом сезоне масса вариантов стильной обуви, но, пожалуй, самый комфортный из них – угги. В них вашим ногах будет удобно и тепло, хотя эта пара отлично впишется в разные осенние и зимние образы.

О том, как стильно носить в осенне-зимний сезон эту трендовую обувь – угги, рассказывает модный блог modeis.me в Instagram. Это весьма удобная и практичная обувь давно приглянулась стритстайлерам, но в этом году получила новую волну популярности.

Стилисты считают, что тренд на угги, который этой осенью просто-таки стал "вирусным", подтверждает цикличность моды. Теперь комфортные теплые валенки – не просто обувь для прогулок с собакой. Селебрити, стритстайлеры и модели комбинируют его с различными трендами сезона осень-зима.

Угги подойдут как к оверсайз-жакету, так и к джинсовому ансамблю. Не менее уместно эта обувь выглядит со спортивным костюмом. Угги гармонируют как с брюками и джинсами, так и с юбками. Самой популярной остается короткая пара в карамельном оттенке, которая прекрасно вписывается в практически любой городской лук, отмечают стилисты.

Угги хорошо сочетаются с брюками и джинсами

Карамельный оттенок подойдет под любой образ

Лосины или короткий низ - эти новомодные валенки гармонируют со всем

Такая обувь впишется в расслабленные луки просто чудесно

В уггах вам всегда будет удобно

Благодаря цвету угги могут стать акцентом наряда

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