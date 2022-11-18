Угги, дутики и модели из овчины: идеальная обувь для долгих зимних прогулок (фото)

Такую обувь очень легко вписать в любой ваш образ

Один из самых важных и ответственных выборов зимнего гардероба — это выбор правильной обуви, ведь в холода очень важно, чтобы ножки были в тепле. В моде в этом сезоне масса вариантов стильной обуви, однако сегодня мы хотим поговорить о тех вариантах, которые подходят активного образа жизни. Если вы любите много прогуливаться даже зимой — обратите внимание на одну из этих моделей.

Модной подборкой самых теплых и актуальных пар обуви на зиму 2022/2023 поделилась стилист под ником styleme.by в своем блоге в Инстаграм. Модный эксперт отметила, что эти варианты идеально подходят не только для города, но и для долгих зимних прогулок.

Модная зимняя обувь 2022/2023

Овчина и любые вариации с ней

Хайкеры

Угги

Дутики

Ботинки и челси

MOON BOOTS

Клоги, мюли с овчиной

TIMBERLAND и похожие модели

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендах на верхнюю одежду зимой-2023. Есть много вариантов стильных и красивых дубленок, которые согреют вас в мороз. А также мы писали, как выбрать идеальный пуховик на зимний сезон.