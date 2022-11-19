Как правильно сочетать верхнюю одежду с шапками и шарфами: модные трюки, которые сделают вас неотразимой (фото)

Под объемную куртку нужно выбирать объемные аксессуары

Чтобы ваш зимний образ был максимально стильным, важно не только выбрать теплую и трендовую верхнюю одежду – пальто, пуховик или шубу, и добавить к ним такие же стильные шапки, или другие модные альтернативы, типа панамы или платка, но и правильно их сочетать. Как это делать — читайте далее.

Стилист под ником purpur.stylist в своем блоге в Инстаграм поделилась модным ликбезом на тему правильного сочетания верхней одежды: пальто, дубленки, пуховика, косухи и т.д., с зимними аксессуарами — шарфами и головными уборами. Модный эксперт отметила главные правила подбора аксессуаров к различным курткам, и показала несколько наглядных примеров.

"Запомните простое правило – объемное – объемное! Объемному пуховику что? Верно – объемные шарфы и шапки! Не надо с зимним шерстяным пальто носить тоненький трикотажный шарф! Они друг с другом не пара!" — подчеркнула стилист.

Как стильно сочетать верхнюю одежду и аксессуары

Список базовых характеристик шапок и шарфов для вашей верхней одежды:

Удлиненные пуховик и дубленка — шапки объемные, с отворотом, средней и крупной вязки, кожаные платки, шерстяные платки (завязанные объемно), балаклава и капоры. Платки из такого же материала, как и пуховик, утепленные или крупная вязка. Шарфы длинные, объемные валяные из шерсти или крупная вязка. Утепленные панамы и кепки тоже будут смотреться гармонично.

— шапки объемные, с отворотом, средней и крупной вязки, кожаные платки, шерстяные платки (завязанные объемно), балаклава и капоры. Платки из такого же материала, как и пуховик, утепленные или крупная вязка. Шарфы длинные, объемные валяные из шерсти или крупная вязка. Утепленные панамы и кепки тоже будут смотреться гармонично. Курточка и короткая дубленка — если тепло, можно надеть кепку, кожаный платок, берет. Шапки бине средней вязки, капоры, балаклавы, утепленные кепки и панамы. Шарф все еще объемный, но можно в длину куртки.

— если тепло, можно надеть кепку, кожаный платок, берет. Шапки бине средней вязки, капоры, балаклавы, утепленные кепки и панамы. Шарф все еще объемный, но можно в длину куртки. Зимнее пальто — с высоким закрытым воротничком: объемные шапки и шарфы на холод. Кепки, береты, шляпки с козырьком и их микс с шелковыми платками возможен, если воротник пальто открыт, и вы надеваете высокое горло свитера. Комби шерстяного платка и берета, а также кепки можно носить и с закрытым воротником пальто.

Демисезонное пальто — тонкие шапки, трикотажные и невесомые шарфики. А еще – кепки, береты, картузы и шляпки.

— тонкие шапки, трикотажные и невесомые шарфики. А еще – кепки, береты, картузы и шляпки. Косуха — если косуха осенняя: избегайте очень объемных шарфов, шапок. Если зимняя – с ней будет хорошо почти все кроме тоненьких трикотажных шарфов, шапок.

— если косуха осенняя: избегайте очень объемных шарфов, шапок. Если зимняя – с ней будет хорошо почти все кроме тоненьких трикотажных шарфов, шапок. Тренч — к тонкому изделию нужны небольшие аксессуары: кепки, шелковые платки, береты, шляпки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие шарфы на пике трендов в этом сезоне. А также мы писали, какие есть нюансы сочетания головного убора с верхней одеждой.