Удобно, актуально и стильно: какую обувь выбрать на зиму, чтобы выглядеть безупречно (фото)

В серии вы найдете обувь для более теплых и холодных дней

В этом зимнем сезоне в моде масса вариантов стильной обуви, так что каждая модница сможет подобрать себе такую пару, которая ей понравится и подойдет к ее гардеробу. С наступлением холодов важно приобрести себе хотя бы одну пару обуви, которая была бы удобной и актуальной. Именно о таких вариантах мы и расскажем далее.

Стилист Марина Мартинив в своем моном блоге в Инстаграм, который она ведет под ником pumpyourstyle.studio, поделилась подборкой актуальных моделей обуви на зиму. Модный эксперт отмечает, что е ее подборке имеются разнообразные варианты, чтобы поклонницы разных стилей смогли найти что-то для себя.

Модная зимняя обувь 2022/2023:

Мохнатая обувь

Ковбойки

Челси

Жокейские сапоги

Короткие ugg

Серебристая обувь

Кроссовки

Клоги

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендах на верхнюю одежду зимой-2023. Есть много вариантов стильных и красивых дубленок, которые согреют вас в мороз. А также мы писали, как выбрать идеальный пуховик на зимний сезон.