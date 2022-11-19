Укр

Удобно, актуально и стильно: какую обувь выбрать на зиму, чтобы выглядеть безупречно (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
701
Модная обувь 2022/2023 на зиму Новость обновлена 19 ноября 2022, 11:15
Модная обувь 2022/2023 на зиму. Фото pexels.com

В серии вы найдете обувь для более теплых и холодных дней

В этом зимнем сезоне в моде масса вариантов стильной обуви, так что каждая модница сможет подобрать себе такую пару, которая ей понравится и подойдет к ее гардеробу. С наступлением холодов важно приобрести себе хотя бы одну пару обуви, которая была бы удобной и актуальной. Именно о таких вариантах мы и расскажем далее.

Стилист Марина Мартинив в своем моном блоге в Инстаграм, который она ведет под ником pumpyourstyle.studio, поделилась подборкой актуальных моделей обуви на зиму. Модный эксперт отмечает, что е ее подборке имеются разнообразные варианты, чтобы поклонницы разных стилей смогли найти что-то для себя.

Модная зимняя обувь 2022/2023:

  • Мохнатая обувь
Модная зимняя обувь 2022/2023 - мохнатая обувь
  • Ковбойки
Модная зимняя обувь 2022/2023 - ковбойские сапоги
  • Челси
Модная зимняя обувь 2022/2023 - челси
  • Жокейские сапоги
Модная зимняя обувь 2022/2023 - жокейские сапоги
  • Короткие ugg
Модная зимняя обувь 2022/2023 - короткие угги
  • Серебристая обувь
Модная зимняя обувь 2022/2023 - серебристая обувь
  • Кроссовки
Модная зимняя обувь 2022/2023 - кроссовки
  • Клоги
Модная зимняя обувь 2022/2023 - клоги

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендах на верхнюю одежду зимой-2023. Есть много вариантов стильных и красивых дубленок, которые согреют вас в мороз. А также мы писали, как выбрать идеальный пуховик на зимний сезон.

Теги:
#Мода #Обувь #Женская мода #Зимняя обувь