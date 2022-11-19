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Что по зимним трендам 2022-2023: стилист назвала актуальные варианты верхней одежды (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Тренды верхней одежды на зиму 2022-2023
Тренды верхней одежды на зиму 2022-2023. Фото freepik.com

Названы наиболее остромодные аспекты

Речь именно о трендах. Актуальной верхней одежды, естественно, гораздо больше.

Вы можете использовать в своем образе один, два, или даже несколько трендов сразу, а можете не использовать вообще, советует стилист Екатерина.

По словам эксперта, ей очень нравится позиция, когда тренды интегрируются в гардероб очень выборочно — только те, которые отвечают вашей личной эстетике и поставленным задачам.

  • Длина макси пальто, пуховика, шубы, дубленки
Длина макси пальто, пуховика, шубы, дубленки
  • Винтаж. Дубленки из состаренной кожи, перешитые или просто винтажные шубы из натурального меха
Дубленки из состаренной кожи винтажные шубы из натурального меха
  • Меховые пальто и шубы с принтом лео
Меховые пальто и шубы с принтом лео
  • Застежка дафл-кот (или по мотивам) на пальто, полушубках (жакетах) из овчины, дубленках
Застежка дафл-кот
  • Пальто/полупальто с шарфом в комплекте
Пальто/полупальто с шарфом
  • Пояс/ремень на шубах, пальто и дубленках
Пояс/ремень на шубах, пальто и дубленках
  • Меховой воротник
Меховой воротник

Отметим, что дизайнеры уже вовсю внедряют свои идеи и привносят в моду новые тренды на платья в зимнюю пору. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья будут в тренде этой зимой.

Теги:
#Мода #Тренды #Верхняя одежда