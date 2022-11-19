Что по зимним трендам 2022-2023: стилист назвала актуальные варианты верхней одежды (фото)
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Названы наиболее остромодные аспекты
Речь именно о трендах. Актуальной верхней одежды, естественно, гораздо больше.
Вы можете использовать в своем образе один, два, или даже несколько трендов сразу, а можете не использовать вообще, советует стилист Екатерина.
По словам эксперта, ей очень нравится позиция, когда тренды интегрируются в гардероб очень выборочно — только те, которые отвечают вашей личной эстетике и поставленным задачам.
- Длина макси пальто, пуховика, шубы, дубленки
- Винтаж. Дубленки из состаренной кожи, перешитые или просто винтажные шубы из натурального меха
- Меховые пальто и шубы с принтом лео
- Застежка дафл-кот (или по мотивам) на пальто, полушубках (жакетах) из овчины, дубленках
- Пальто/полупальто с шарфом в комплекте
- Пояс/ремень на шубах, пальто и дубленках
- Меховой воротник
Отметим, что дизайнеры уже вовсю внедряют свои идеи и привносят в моду новые тренды на платья в зимнюю пору. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья будут в тренде этой зимой.