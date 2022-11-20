Как не превратиться в "бабу": семь признаков того, что нужно срочно менять гардероб (фото)

Обратите внимание на трикотаж и неактуальную обувь

Коварная "тетка" не успокаивается и то и дело подсовывает сюрпризы. Можно долго спорить, почему женщина трансформируется в "бабу", и как это происходит. А можно просто пройтись по элементам в образе, которые создают это впечатление, и ликвидировать их у себя.

Стилист Татьяна Белявина выделила семь признаков того, что вы постепенно превращаетесь в ту саму "тетку". Пробегитесь по своему гардеробу, чтобы убрать из него лишнее.

Опасный трикотаж

Трикотаж из гардероба "тетки" обладает характерными чертами:

однообразные варианты немарких оттенков

сам трикотаж хлипкий

с веселеньким принтом

с дешевым украшательством

Несовременная комплектация

Это когда и так вещи не очень современные, да еще собраны в одном комплекте. Нет, гоняться за трендами не надо, но и оставаться в прошлом веке тоже не стоит. Можно актуализировать современными вещами то, что у вас есть сейчас и доносить, а не покупать все новое.

Удобство как основной ориентир

Удобное необязательно должно быть и уродским при этом. Удобно и красиво может быть одновременно.

Детали

Есть ряд деталей, которые на несовременных фасонах усугубляют впечатление и в 100 раз быстрее приближают вас к образу "тетки". Это все, что округлое:

рюши, оборки, особенно на хлипком трикотаже

круглые воротники

воротник—хомут

мягкий, бесформенный трикотаж

Странная и устаревшая обувь

Обувь — это стилистическая точка вашего комплекта. И она не должна быть кляксой.

Пропорция а-ля тетка

Есть такая! Это когда верх любой длины натягивается поверх низов, без учета длины и ширины низа, ну или просто потому, что кто-то внушил, что пах надо закрывать. А какой в юбках может быть пах?

Неумение одевать свою фигуру

Чаще всего это про тех, у кого есть лишний вес. Вы незаметно располнели и растерялись, так как не понимаете, а как теперь одеваться. И здесь существует две крайности — либо все обтянуть, либо спрятаться за балахончиком.

Ранее стилисты рассказали, от каких пальто нужно отказаться, чтобы не превратится в "тетку". Выбирать надо правильно, поскольку в магазинах продается много устаревших вариантов.