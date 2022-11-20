Тренд, о котором вы не знали: с чем носить олимпийку в повседневных образах (фото)

Возвращаемся в 90-е и внедряем в луки модные олимпийки

Спортивный стиль с классическими вещами уже давно перестал быть чем-то необычным. Худи с джинсами – базовый лук для большинства из нас, а вот носить олимпийки как повседневную вещь мы не всегда решаемся. Но почему бы и нет?

Если хотите более смелых сочетаний, то вам помогут стритстайл-фото Беллы Хадид, пишут в блоге о моде MODEISME. Она миксует олимпийки с короткими и длинными юбками и классической обувью: лоферами или сапогами. Если же это too much для вас, надевайте их с брюками-карго и структурированной сумкой.

Miu Miu и Gucci советуют носить олимпийки с миди-юбками, Tory Burch – с брюками со стрелками. И это точно те формулы образов, которые мы будем использовать этой зимой.

Смелые сочетания олимпийки с джинсами Беллы Хадид

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