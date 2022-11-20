Тренд, о котором вы не знали: с чем носить олимпийку в повседневных образах (фото)
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Возвращаемся в 90-е и внедряем в луки модные олимпийки
Спортивный стиль с классическими вещами уже давно перестал быть чем-то необычным. Худи с джинсами – базовый лук для большинства из нас, а вот носить олимпийки как повседневную вещь мы не всегда решаемся. Но почему бы и нет?
Если хотите более смелых сочетаний, то вам помогут стритстайл-фото Беллы Хадид, пишут в блоге о моде MODEISME. Она миксует олимпийки с короткими и длинными юбками и классической обувью: лоферами или сапогами. Если же это too much для вас, надевайте их с брюками-карго и структурированной сумкой.
Miu Miu и Gucci советуют носить олимпийки с миди-юбками, Tory Burch – с брюками со стрелками. И это точно те формулы образов, которые мы будем использовать этой зимой.
Ранее "Телеграф" писал, что одним из главных трендов осени 2022 года являются съемные капюшоны. Они появились совсем недавно, но уже стали очень популярным аксессуаром.