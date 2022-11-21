Как "приручить" леопардовый принт: с чем совмещать и надевать, чтобы было модно (фото)

Для того чтобы образы казались стильными, следует ознакомиться с несколькими советами

Как приручить леопарда? Речь, конечно, о принте, хотя уверены, что украинкам и сам зверь был бы по силам! Вокруг анималистических принтов много стереотипов: кто-то считает их слишком провоцирующими, иногда даже вульгарными, проводит параллели с разными профессиями или просто уверен, что такой принт только для смелых и эксцентричных.

Стилист Яна Платонова отмечает, что все зависит от двух основных моментов:

контекста, в котором находится принт (это можно также назвать стилизацией или даже подачей — кому как удобнее и понятнее);

от самого принта (его масштабности, насыщенности, ритма и палитры).

Леопардовый принт может по-разному смотреться в зависимости от того, как вы будете с ним обращаться. Он может быть элегантным, благородным, молодежным, креативным. Словом – разным! Стилист призывает экспериментировать, а для того, чтобы это удавалось лучше, следует ознакомиться с несколькими советами:

леопард очень любит свою "родную" палитру, поэтому имеет максимально гармоничный вид рядом с разными оттенками коричневого и бежевого;

черный + леопард = элегантность (если крой тоже этому отвечает). Черный цвет будет усиливать сам принт, делать его более выразительным;

леопард + леопард – эта комбинация может отлично сработать на эпатаж, но вряд ли станет основой классного образа для жизни. Выбирайте что-нибудь одно: верхнюю одежду, платье, низ, верх, обувь или аксессуар;

леопард, безусловно, зверь гордый, но вы можете с ним легко подружиться и сделать его веселее, молодежнее, повседневнее. Для этого используйте правило нейтрализации и добавляйте спортивные элементы, тощие, худи, обычные рубашки, кеды и т.п.;

Если вам кажется, что классический принт слишком контрастен для вас и "съедает" лицо, попробуйте более приглушенные варианты.

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