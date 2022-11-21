Укр

Как "приручить" леопардовый принт: с чем совмещать и надевать, чтобы было модно (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Стилист рассказала, как совмещать леопардовый принт с другими вещами Новость обновлена 21 ноября 2022, 08:45
Стилист рассказала, как совмещать леопардовый принт с другими вещами. Фото instagram.com/styleguide.ua

Для того чтобы образы казались стильными, следует ознакомиться с несколькими советами

Как приручить леопарда? Речь, конечно, о принте, хотя уверены, что украинкам и сам зверь был бы по силам! Вокруг анималистических принтов много стереотипов: кто-то считает их слишком провоцирующими, иногда даже вульгарными, проводит параллели с разными профессиями или просто уверен, что такой принт только для смелых и эксцентричных.

Стилист Яна Платонова отмечает, что все зависит от двух основных моментов:

  • контекста, в котором находится принт (это можно также назвать стилизацией или даже подачей — кому как удобнее и понятнее);
  • от самого принта (его масштабности, насыщенности, ритма и палитры).

Леопардовый принт может по-разному смотреться в зависимости от того, как вы будете с ним обращаться. Он может быть элегантным, благородным, молодежным, креативным. Словом – разным! Стилист призывает экспериментировать, а для того, чтобы это удавалось лучше, следует ознакомиться с несколькими советами:

  • леопард очень любит свою "родную" палитру, поэтому имеет максимально гармоничный вид рядом с разными оттенками коричневого и бежевого;
  • черный + леопард = элегантность (если крой тоже этому отвечает). Черный цвет будет усиливать сам принт, делать его более выразительным;
  • леопард + леопард – эта комбинация может отлично сработать на эпатаж, но вряд ли станет основой классного образа для жизни. Выбирайте что-нибудь одно: верхнюю одежду, платье, низ, верх, обувь или аксессуар;
  • леопард, безусловно, зверь гордый, но вы можете с ним легко подружиться и сделать его веселее, молодежнее, повседневнее. Для этого используйте правило нейтрализации и добавляйте спортивные элементы, тощие, худи, обычные рубашки, кеды и т.п.;
  • Если вам кажется, что классический принт слишком контрастен для вас и "съедает" лицо, попробуйте более приглушенные варианты.
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леопардовый принт одежда
леопардовый принт одежда
леопардовый принт одежда
леопардовый принт одежда
леопардовый принт одежда
леопардовый принт одежда
леопардовый принт одежда
леопардовый принт одежда

Ранее стилисты рассказали, что являет собой Total denim и что следует учитывать, чтобы создать стильный образ с этим актуальным трендом.

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#Мода