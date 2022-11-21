Как выбрать идеальную шапку на зиму: самые стильные головные уборы 2022/2023 (фото)

Женственности образу прибавит косынка, а вот для неординарных образов больше подойдет балаклава.

Головной убор зимой — это 100% маст-хэв, если вам конечно дорого ваше здоровье. Если вы отказывались от шапок в мороз, чтобы не испортить прическу, спешим вас обрадовать, что и о вас позаботились, ведь сейчас в моде много стильных альтернатив, типа панамы или платка. На какие головные уборы стоит обратить свое внимание в этом году — читайте далее.

Стилист Леся Андреева в своем модном блоге в Инстаграм рассказала, какими теплыми аксессуарами стильно покрывать свою голову зимой 2022/2023. Она отмечает, что выбор актуальных головных уборов на зиму достаточно большой, и каждый сможет подобрать для себя лучший вариант.

Модные головные уборы на зиму 2022/2023:

Кепки — актуальны каждый сезон. Сейчас можно рассматривать тёплые модели из овчины или кожи (экокожи).

Косынки, платки — не портят причёску, да еще и выглядят стильно.

Яркие шапки — акцент нужен всегда, поэтому лучше иметь такую шапочку у себя в гардеробе.

Береты — всегда в моде. Интересно сочетать их с пальто, дубленками или шубами.

Шляпа — никогда не выходит и не выйдет из моды.

Базовые шапки — универсальны и на все времена.

Балаклава, капор — для долгих зимних прогулок идеальный вариант.

Панама — выбор очень большой. Обратите внимание на модели из экокожи, овчины, с добавлением шерсти.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие шарфы на пике трендов в этом сезоне. А также мы писали, какие есть нюансы сочетания головного убора с верхней одеждой.