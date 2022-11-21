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Как выбрать идеальную шапку на зиму: самые стильные головные уборы 2022/2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Модные головные уборы на зиму 2022/2023 Новость обновлена 21 ноября 2022, 12:52
Модные головные уборы на зиму 2022/2023. Фото pexels.com

Женственности образу прибавит косынка, а вот для неординарных образов больше подойдет балаклава.

Головной убор зимой — это 100% маст-хэв, если вам конечно дорого ваше здоровье. Если вы отказывались от шапок в мороз, чтобы не испортить прическу, спешим вас обрадовать, что и о вас позаботились, ведь сейчас в моде много стильных альтернатив, типа панамы или платка. На какие головные уборы стоит обратить свое внимание в этом году — читайте далее.

Стилист Леся Андреева в своем модном блоге в Инстаграм рассказала, какими теплыми аксессуарами стильно покрывать свою голову зимой 2022/2023. Она отмечает, что выбор актуальных головных уборов на зиму достаточно большой, и каждый сможет подобрать для себя лучший вариант.

Модные головные уборы на зиму 2022/2023:

  • Кепки — актуальны каждый сезон. Сейчас можно рассматривать тёплые модели из овчины или кожи (экокожи).
Модные головные уборы на зиму 2022/2023 - кепки
  • Косынки, платки — не портят причёску, да еще и выглядят стильно.
Модные головные уборы на зиму 2022/2023 - косынки, платки
  • Яркие шапки — акцент нужен всегда, поэтому лучше иметь такую шапочку у себя в гардеробе.
Модные головные уборы на зиму 2022/2023 - яркие шапки
  • Береты — всегда в моде. Интересно сочетать их с пальто, дубленками или шубами.
Модные головные уборы на зиму 2022/2023 - берет
  • Шляпа — никогда не выходит и не выйдет из моды.
Модные головные уборы на зиму 2022/2023 - шляпа
  • Базовые шапки — универсальны и на все времена.
Модные головные уборы на зиму 2022/2023 - базовые шапки
  • Балаклава, капор — для долгих зимних прогулок идеальный вариант.
Модные головные уборы на зиму 2022/2023 - балаклава, капор
  • Панама — выбор очень большой. Обратите внимание на модели из экокожи, овчины, с добавлением шерсти.
Модные головные уборы на зиму 2022/2023 - панама

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие шарфы на пике трендов в этом сезоне. А также мы писали, какие есть нюансы сочетания головного убора с верхней одеждой.

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#Мода #Головной убор #Женская мода #Шапки