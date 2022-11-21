Как выбрать идеальную шапку на зиму: самые стильные головные уборы 2022/2023 (фото)
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Женственности образу прибавит косынка, а вот для неординарных образов больше подойдет балаклава.
Головной убор зимой — это 100% маст-хэв, если вам конечно дорого ваше здоровье. Если вы отказывались от шапок в мороз, чтобы не испортить прическу, спешим вас обрадовать, что и о вас позаботились, ведь сейчас в моде много стильных альтернатив, типа панамы или платка. На какие головные уборы стоит обратить свое внимание в этом году — читайте далее.
Стилист Леся Андреева в своем модном блоге в Инстаграм рассказала, какими теплыми аксессуарами стильно покрывать свою голову зимой 2022/2023. Она отмечает, что выбор актуальных головных уборов на зиму достаточно большой, и каждый сможет подобрать для себя лучший вариант.
Модные головные уборы на зиму 2022/2023:
- Кепки — актуальны каждый сезон. Сейчас можно рассматривать тёплые модели из овчины или кожи (экокожи).
- Косынки, платки — не портят причёску, да еще и выглядят стильно.
- Яркие шапки — акцент нужен всегда, поэтому лучше иметь такую шапочку у себя в гардеробе.
- Береты — всегда в моде. Интересно сочетать их с пальто, дубленками или шубами.
- Шляпа — никогда не выходит и не выйдет из моды.
- Базовые шапки — универсальны и на все времена.
- Балаклава, капор — для долгих зимних прогулок идеальный вариант.
- Панама — выбор очень большой. Обратите внимание на модели из экокожи, овчины, с добавлением шерсти.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие шарфы на пике трендов в этом сезоне. А также мы писали, какие есть нюансы сочетания головного убора с верхней одеждой.