Что купить женщине в мужском отделе: топ-7 подходящих вещей (фото)
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Немного облегчите себе жизнь и поиски базовых вещей вне времени
Дизайнеры создают одежду без гендерной принадлежности, мода отменяет понятие пола. Так какой смысл нам себе в чём-то отказывать? В отделе мужской одежды мы можем поискать и найти, то, что в женском не всегда подходит и классно садится.
Стилист Майя Кривобокова рассказала, какие вещи из мужского отдела отлично впишутся в гардероб женщины и будут выручать в созданиях повседневных образов.
Футболка
Та самая, достаточно объемная, правильной длины и без декора. И качество скорее всего будет лучше. Нужна плотная, хлопковая футболка с нормальной длиной рукава и круглым вырезом.
Рубашка
Вот тут простор для фантазии, на любой вкус, цвет и размер.
Худи
Здесь вы точно найдёте именно той идеальной длины, какую хотите. Можем использовать, как платье с ботфортами или грубыми ботинками.
Бомбер
Выбор в мужском отделе всегда больше, да и классическую модель найти проще.
Жакет
Позаимствуем в мужском отделе классный объёмный пиджак, тем самым подчеркнём нашу хрупкость и изящность.
Джинсовая куртка
Никаких цветочков, камушков и пайеток. Базовую классическую куртку вы куда быстрее найдёте в мужском отделе.
Носки
Станут главным акцентом и в нашем гардеробе. Почему бы и нет?
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