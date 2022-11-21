Что купить женщине в мужском отделе: топ-7 подходящих вещей (фото)

Немного облегчите себе жизнь и поиски базовых вещей вне времени

Дизайнеры создают одежду без гендерной принадлежности, мода отменяет понятие пола. Так какой смысл нам себе в чём-то отказывать? В отделе мужской одежды мы можем поискать и найти, то, что в женском не всегда подходит и классно садится.

Стилист Майя Кривобокова рассказала, какие вещи из мужского отдела отлично впишутся в гардероб женщины и будут выручать в созданиях повседневных образов.

Футболка

Та самая, достаточно объемная, правильной длины и без декора. И качество скорее всего будет лучше. Нужна плотная, хлопковая футболка с нормальной длиной рукава и круглым вырезом.

Рубашка

Вот тут простор для фантазии, на любой вкус, цвет и размер.

Худи

Здесь вы точно найдёте именно той идеальной длины, какую хотите. Можем использовать, как платье с ботфортами или грубыми ботинками.

Бомбер

Выбор в мужском отделе всегда больше, да и классическую модель найти проще.

Жакет

Позаимствуем в мужском отделе классный объёмный пиджак, тем самым подчеркнём нашу хрупкость и изящность.

Джинсовая куртка

Никаких цветочков, камушков и пайеток. Базовую классическую куртку вы куда быстрее найдёте в мужском отделе.

Носки

Станут главным акцентом и в нашем гардеробе. Почему бы и нет?

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