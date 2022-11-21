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Утепляемся со вкусом: топ-7 самых трендовых пуховиков зимы-2023 (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Стильный зимний образ с укороченным пуховиком
Стильный зимний образ с укороченным пуховиком. Фото hellomagazine.com

В моде пуховики разных длин и цветов

В этом году дизайнеры представили уйму стильной верхней одежды на холодное время года. Кончено же, один из самых популярных и практичных вариантов – пуховик, который не только согреет вас, но и поможет создать трендовый зимний лук.

О том, какие фасоны пуховиков на пике тенденций зимой-2023 и с какой одеждой, обувь и аксессуарами сочетать данный вид верхней одежды, рассказывает украинский стилист Матвей Калугин в своем модном блоге в Instagram. Есть как минимум семь моделей зимних курток, на которые стоит обратить внимание модницам в этом сезоне.

Какие пуховики в тренде зимой 2023 года:

  • Короткие пуховики – одни из самых универсальных. Комбинируются как с брюками, так и с юбками. Подходят и тем, кто за рулем, и тем, кто много ходит.
  • Укороченные пуховики – хороши для тех, кто управляет автомобилем. Неплохая опция для визуального удлинения силуэта и балансировки более объемных бедер.
  • Пуховики к середине бедра также сбалансируют объемные бедра. А еще они теплые и практичные.
  • Пуховики с поясом будут акцентировать талию и делать силуэт более утонченным. Прекрасный выбор для сочетаний с юбками или платьями.
  • Длинный пуховик, вопреки расхожему мнению, менее практичен.
  • Фигурный стежок на пуховиках мгновенно сделает ваш лук незаурядным. Это могут быть зигзаги, волны или целые принты из стежков.
  • Виниловые пуховики практичны для нашего климата, а также добавляют драматическую нотку.
Пуховик с поясом
Отлично подойдет под платья и юбки
Пуховик с фигурным стежком
Более яркий вариант пуховика
Пуховик на зиму 2023
Теплый и актуальный фасон зимней куртки
Короткий пуховик
Короткие пуховики в моде
Виниловый пуховик
Необычная фактура сделает образ более трендовым
Длинный пуховик
Длинные пуховики тоже актуальны в этом сезоне
Укороченный пуховик
Укороченный фасон - ультратренд

Ранее "Телеграф" писал, какая обувь на пике трендов зимой 2023 года и как выбрать стильную пару.

Теги:
#Мода #Тренды #Пуховик