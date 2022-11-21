Утепляемся со вкусом: топ-7 самых трендовых пуховиков зимы-2023 (фото)

В моде пуховики разных длин и цветов

В этом году дизайнеры представили уйму стильной верхней одежды на холодное время года. Кончено же, один из самых популярных и практичных вариантов – пуховик, который не только согреет вас, но и поможет создать трендовый зимний лук.

О том, какие фасоны пуховиков на пике тенденций зимой-2023 и с какой одеждой, обувь и аксессуарами сочетать данный вид верхней одежды, рассказывает украинский стилист Матвей Калугин в своем модном блоге в Instagram. Есть как минимум семь моделей зимних курток, на которые стоит обратить внимание модницам в этом сезоне.

Какие пуховики в тренде зимой 2023 года:

Короткие пуховики – одни из самых универсальных. Комбинируются как с брюками, так и с юбками. Подходят и тем, кто за рулем, и тем, кто много ходит.

– одни из самых универсальных. Комбинируются как с брюками, так и с юбками. Подходят и тем, кто за рулем, и тем, кто много ходит. Укороченные пуховики – хороши для тех, кто управляет автомобилем. Неплохая опция для визуального удлинения силуэта и балансировки более объемных бедер.

– хороши для тех, кто управляет автомобилем. Неплохая опция для визуального удлинения силуэта и балансировки более объемных бедер. Пуховики к середине бедра также сбалансируют объемные бедра. А еще они теплые и практичные.

также сбалансируют объемные бедра. А еще они теплые и практичные. Пуховики с поясом будут акцентировать талию и делать силуэт более утонченным. Прекрасный выбор для сочетаний с юбками или платьями.

будут акцентировать талию и делать силуэт более утонченным. Прекрасный выбор для сочетаний с юбками или платьями. Длинный пуховик , вопреки расхожему мнению, менее практичен.

, вопреки расхожему мнению, менее практичен. Фигурный стежок на пуховиках мгновенно сделает ваш лук незаурядным. Это могут быть зигзаги, волны или целые принты из стежков.

мгновенно сделает ваш лук незаурядным. Это могут быть зигзаги, волны или целые принты из стежков. Виниловые пуховики практичны для нашего климата, а также добавляют драматическую нотку.

Отлично подойдет под платья и юбки

Более яркий вариант пуховика

Теплый и актуальный фасон зимней куртки

Короткие пуховики в моде

Необычная фактура сделает образ более трендовым

Длинные пуховики тоже актуальны в этом сезоне

Укороченный фасон - ультратренд

Ранее "Телеграф" писал, какая обувь на пике трендов зимой 2023 года и как выбрать стильную пару.