Блестки, камни и мерцание: топ-7 вариантов маникюра, который можно сделать на Новый год 2023 (фото)
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На праздники можно подойти к дизайну маникюра с креативом
Если вы уже начали продумывать свой новогодний образ, то стоит обратить внимание не только на выбор наряда, к примеру, праздничного платья. Не менее важная часть вашего лука на Новый год 2023 – маникюр. Есть много интересных и эффектных идей.
О том, какой дизайн маникюра в топе новогодних трендов 2023 года, пишет издание Bustle. Актуальными остаются как и классические вариант нейл-арта на праздники – блеск, звезды и стразы, так и более смелые варианты с вычурными камнями, насыщенными оттенками и необычными принтами.
Идеи для маникюра на Новый год 2023
Если думаете о том, какой маникюр сделать на Новый год, то присмотритесь как минимум к семи симпатичным вариантам. Здесь есть и минималистические дизайны, и традиционные новогодние тенденции, и новинки сезоне.
Звезды и золотистые блестки
Серебристо-хромированный блеск
Ярко-розовый цвет и камни
Белоснежный оттенок с серебристым глиттером
Минимализм а-ля френч с принтами в виде шахмат, звезд и пламени
Мерцающие завитки
Золотая фольга
Ранее "Телеграф" рассказывал, какой наряд подойдет для празднования Нового года. Это может быть не только платье, а и элегантные костюмы и комплекты. Праздничный лук можно подобрать такой, чтобы пригодился не только на новогоднюю вечеринку, а и для будущих торжественных событий.