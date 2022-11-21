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Блестки, камни и мерцание: топ-7 вариантов маникюра, который можно сделать на Новый год 2023 (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Новогодний маникюр
Новогодний маникюр. Фото teenvogue.com

На праздники можно подойти к дизайну маникюра с креативом

Если вы уже начали продумывать свой новогодний образ, то стоит обратить внимание не только на выбор наряда, к примеру, праздничного платья. Не менее важная часть вашего лука на Новый год 2023 – маникюр. Есть много интересных и эффектных идей.

О том, какой дизайн маникюра в топе новогодних трендов 2023 года, пишет издание Bustle. Актуальными остаются как и классические вариант нейл-арта на праздники – блеск, звезды и стразы, так и более смелые варианты с вычурными камнями, насыщенными оттенками и необычными принтами.

Идеи для маникюра на Новый год 2023

Если думаете о том, какой маникюр сделать на Новый год, то присмотритесь как минимум к семи симпатичным вариантам. Здесь есть и минималистические дизайны, и традиционные новогодние тенденции, и новинки сезоне.

Звезды и золотистые блестки

Маникюр на Новый год 2023
Празднично, но не вычурно

Серебристо-хромированный блеск

Маникюр на Новый год 2023
Металлик - тренд сезона

Ярко-розовый цвет и камни

Маникюр на Новый год 2023
Яркая идея маникюра

Белоснежный оттенок с серебристым глиттером

Маникюр на Новый год 2023
Напоминает пушистый снег

Минимализм а-ля френч с принтами в виде шахмат, звезд и пламени

Маникюр на Новый год 2023
Минималистический нейл-арт

Мерцающие завитки

Маникюр на Новый год 2023
Праздничный маникюр, который подойдет под любой случай

Золотая фольга

Маникюр на Новый год 2023
Золотистые акценты очень украсят ногти

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой наряд подойдет для празднования Нового года. Это может быть не только платье, а и элегантные костюмы и комплекты. Праздничный лук можно подобрать такой, чтобы пригодился не только на новогоднюю вечеринку, а и для будущих торжественных событий.

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#Маникюр #Новый год