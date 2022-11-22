Самая теплая верхняя одежда: какие шубы в топе этой зимой, и как их стильно сочетать (фото)

Стилисты советуют развивать насмотренность, чтобы уметь создавать стильные образы

Почти наступила зима, на улицах уже лежит первый снег, а значит пора доставать из шкафа один из самых теплых вариантов верхней одежды — шубу. Отметим, что в трендах зимней моды продолжает оставаться шуба Teddy, о которой мы писали ранее, однако это далеко не все.

Стилист Леся Андреева в своем модном блоге в Инстаграм рассказала, какие модели теплых шуб в тренде этой зимой. А также она поделилась несколькими советами, как эту верхнюю одежду сочетать с другими вещами, чтобы выглядеть стильно и модно.

Актуальные модели шуб на зиму 2022/2023:

Винтажные изделия, как в 80-ые или ранние 90-ые. Модели в духе других времен также рассматриваются.

Шуба длиной макси.

Объемные пушистые изделия.

Классические шубы любой длины.

С чем носить шубу зимой 2022/2023

Стилист отмечает, то не стоит бояться смешивать разные стили, даже если они противоположные. Даже вариант "масло масляное" может выглядеть стильно. Мода сейчас больше за комфорт, поэтому главное одеваться так как вам удобно. К примеру, шубу можно спокойно сочетать со спортивным костюмом, джинсами и кроссовками, с грубой обувью, с вещами из трикотажа или кожи (экокожи). Несколько стильных примеров — смотрите в подборке ниже.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендах на верхнюю одежду зимой-2023. Есть много вариантов стильных и красивых дубленок, которые согреют вас в мороз. А также мы писали, как выбрать идеальный пуховик на зимний сезон.