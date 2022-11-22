Лишние килограммы не помеха: хитрости, которые помогут выглядеть великолепно девушкам плюс сайз (фото)
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Советы по стилю для пышных дам, которые помогут создать идеальный гардероб
Неважно сколько килограммов показывают весы, ведь в любов весе и при любой фигуре можно выглядеть стильно и модно. Более того, правильно подобранный гардероб, с учетом всех особенностей вашей фигуры, поможет каждой девушке чувствовать себя королевой красоты. Ранее мы уже рассказывали, как с помощью одежды можно "спрятать" животик, а теперь хотим поделиться несколькими хитростями, которые помогут подобрать правильные вещи девушкам плюс сайз.
Стилист Виктория Цыбульская в своем моном блоге в Инстаграм поделилась несколькими полезными модными советами, которые помогут создать идеальный гардероб девушкам, которые "забили" на различные "90-60-90". Что можно и нельзя носить — читайте далее.
Категорически нельзя:
- носить в обтяжку,
- большие балахоны/не приталенные вещи,
- закрыто полностью все (кисти и лодыжки в т. ч.),
- слишком фактурные вещи (помним что вязаные вещи, атлас, бархат, твид и тп визуально увеличивают объем),
- слишком большая многослойность (верхняя одежда не считается),
- одежда заканчивается на самых широких местах,
- слишком тонкая ткань,
- все чёрное, особенно касается толстовок (визуально будет одно большое чёрное пятно).
Можно и даже нужно:
- открывать шею, кисти и лодыжки,
- V- образный вырез,
- приталенные силуэты (не в обтяжку, чтоб был воздух),
- одежда заканчивается в узких местах (если это пиджак — на талии или ниже паха; если это платье — чуть выше колена или ниже голени, рук это тоже касается),
- плотные ткани,
- большие или средние аксессуары (чтоб не терялись),
- светлые или холодные тона (белый всегда смотрится более выигрышно чем чёрный),
- вертикальные линии,
- стрелки на брюках.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь уже давно вышла из моды и испортит ваш осенний образ. А также мы писали, что из вещей пора убрать из гардероба, так как эта одежда – антитренд.