Лишние килограммы не помеха: хитрости, которые помогут выглядеть великолепно девушкам плюс сайз (фото)

Советы по стилю для пышных дам, которые помогут создать идеальный гардероб

Неважно сколько килограммов показывают весы, ведь в любов весе и при любой фигуре можно выглядеть стильно и модно. Более того, правильно подобранный гардероб, с учетом всех особенностей вашей фигуры, поможет каждой девушке чувствовать себя королевой красоты. Ранее мы уже рассказывали, как с помощью одежды можно "спрятать" животик, а теперь хотим поделиться несколькими хитростями, которые помогут подобрать правильные вещи девушкам плюс сайз.

Стилист Виктория Цыбульская в своем моном блоге в Инстаграм поделилась несколькими полезными модными советами, которые помогут создать идеальный гардероб девушкам, которые "забили" на различные "90-60-90". Что можно и нельзя носить — читайте далее.

Категорически нельзя:

носить в обтяжку,

большие балахоны/не приталенные вещи,

закрыто полностью все (кисти и лодыжки в т. ч.),

слишком фактурные вещи (помним что вязаные вещи, атлас, бархат, твид и тп визуально увеличивают объем),

слишком большая многослойность (верхняя одежда не считается),

одежда заканчивается на самых широких местах,

слишком тонкая ткань,

все чёрное, особенно касается толстовок (визуально будет одно большое чёрное пятно).

Можно и даже нужно:

открывать шею, кисти и лодыжки,

V- образный вырез,

приталенные силуэты (не в обтяжку, чтоб был воздух),

одежда заканчивается в узких местах (если это пиджак — на талии или ниже паха; если это платье — чуть выше колена или ниже голени, рук это тоже касается),

плотные ткани,

большие или средние аксессуары (чтоб не терялись),

светлые или холодные тона (белый всегда смотрится более выигрышно чем чёрный),

вертикальные линии,

стрелки на брюках.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь уже давно вышла из моды и испортит ваш осенний образ. А также мы писали, что из вещей пора убрать из гардероба, так как эта одежда – антитренд.