Боб, микрочелки и не только: топ-8 стрижек, которые будут на пике трендов этой зимой (фото)

Подбирать прическу нужно, учитывая особенности вашего лица

Зимой важно не только подобрать теплую и стильную верхнюю одежду, а и уделить внимание другим важным деталям образа. Тем более, грядут праздники, и хочется выглядеть безупречно. С новой прической любой лук засияет свежими красками.

Как пишет bustle, есть масса популярные тенденций касательно стрижек зимой 2023 года. Присмотритесь как минимум к восьми довольно шикарным вариантам на выбор, начиная от боба и заканчивая лохматой стрижкой в стиле 70-х.

Какие стрижки в моде зимой-2023

Свой вариант прически могут подобрать девушки как с короткими волосами, так и с длинными роскошными локонами. Вы можете усовершенствовать прическу, добавив новомодную микрочелку, или же накрутить афролоконы, которые становятся все более популярными. Если задумываетесь о кардинальной смене имиджа, то можете попробовать традиционные стрижки, к примеру, боб – вечная классика.

Ультракороткая "детская" челка

Челка - акцент образа

Боб-бокс

Лаконичный вариант прически

Пикси

Идеально для коротких волос

Афро

Афрокосы и завивки на пике трендов

Челка-шторка

Самая модная челка этой зимой

Стрижка 70-х годов

Добавьте больше ярусов

Боб

Вечная классика

Непрямой срез

Идея для длинных волос

Ранее "Телеграф" рассказывал о стрижках, которые подойдут под практически любой тип лица и будут в моде зимой 2023 года. А также мы писали, какие прически сейчас актуальны – хвост Барби, причудливые косички, французский твист и не только.