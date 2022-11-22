Боб, микрочелки и не только: топ-8 стрижек, которые будут на пике трендов этой зимой (фото)
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Подбирать прическу нужно, учитывая особенности вашего лица
Зимой важно не только подобрать теплую и стильную верхнюю одежду, а и уделить внимание другим важным деталям образа. Тем более, грядут праздники, и хочется выглядеть безупречно. С новой прической любой лук засияет свежими красками.
Как пишет bustle, есть масса популярные тенденций касательно стрижек зимой 2023 года. Присмотритесь как минимум к восьми довольно шикарным вариантам на выбор, начиная от боба и заканчивая лохматой стрижкой в стиле 70-х.
Какие стрижки в моде зимой-2023
Свой вариант прически могут подобрать девушки как с короткими волосами, так и с длинными роскошными локонами. Вы можете усовершенствовать прическу, добавив новомодную микрочелку, или же накрутить афролоконы, которые становятся все более популярными. Если задумываетесь о кардинальной смене имиджа, то можете попробовать традиционные стрижки, к примеру, боб – вечная классика.
Ультракороткая "детская" челка
Боб-бокс
Пикси
Афро
Челка-шторка
Стрижка 70-х годов
Боб
Непрямой срез
Ранее "Телеграф" рассказывал о стрижках, которые подойдут под практически любой тип лица и будут в моде зимой 2023 года. А также мы писали, какие прически сейчас актуальны – хвост Барби, причудливые косички, французский твист и не только.