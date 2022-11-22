Ботинки, угги или ботфорты: какую пару обувь выбрать на зиму-2023, чтобы носилась несколько лет (фото)
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На холодный сезон лучше запастись несколькими парами обуви, чтобы подходила под любую погоду
Зимой нужно уделить внимание не только верхней одежде, к примеру, очень популярны в этом сезоне шубы. Не менее важно подобрать теплую и практичную пару обуви. Конечно же, хочется, чтобы она была удобной и одновременно красивой.
О том, какая обувь на пике зимних трендов в 2022-2023 году, рассказывает одесская стилистка Татьяна Голота в своем модном блоге в Instagram. По ее словам, лучше придерживаться рационального потребления, а не гнаться исключительно за трендами.
Стилистка назвала актуальную обувь, которая прослужит вам несколько лет и подчеркнет стиль. Вместе с тем, какие именно сапоги или ботинки подойдут вам, на 100% зависит от вашего образа жизни и личных предпочтений.
Какая обувь в моде зимой 2023 года:
- Жокейские сапоги
- Ковбойки
- Берцы
- Челси
- Ботильоны с острым носком
- Ботинки с квадратным и прямоугольным носком
- Ботфорты – высокие ботинки за колено
- Сапоги с широким голенищем
- Сапоги с двойным голенищем — супертренд
- Ботинки с открытым носком, как лапа утки
- Сапоги со скошенным каблуком
- Снегоходы и угги — лаконичны и на платформе
Ранее "Телеграф" рассказывал, с какой одеждой сочетать угги, чтобы выглядеть модно в осенне-зимнем сезоне. А также мы писали, как выбрать актуальный на эту зиму пуховик. Есть масса стильных вариантов: от укороченного до винилового.