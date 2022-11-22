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Ботинки, угги или ботфорты: какую пару обувь выбрать на зиму-2023, чтобы носилась несколько лет (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Зимняя обувь должна быть теплой и удобной Новость обновлена 22 ноября 2022, 19:38
Зимняя обувь должна быть теплой и удобной. Фото switchbacktravel.com

На холодный сезон лучше запастись несколькими парами обуви, чтобы подходила под любую погоду

Зимой нужно уделить внимание не только верхней одежде, к примеру, очень популярны в этом сезоне шубы. Не менее важно подобрать теплую и практичную пару обуви. Конечно же, хочется, чтобы она была удобной и одновременно красивой.

О том, какая обувь на пике зимних трендов в 2022-2023 году, рассказывает одесская стилистка Татьяна Голота в своем модном блоге в Instagram. По ее словам, лучше придерживаться рационального потребления, а не гнаться исключительно за трендами.

Стилистка назвала актуальную обувь, которая прослужит вам несколько лет и подчеркнет стиль. Вместе с тем, какие именно сапоги или ботинки подойдут вам, на 100% зависит от вашего образа жизни и личных предпочтений.

Какая обувь в моде зимой 2023 года:

  • Жокейские сапоги
  • Ковбойки
  • Берцы
  • Челси
  • Ботильоны с острым носком
  • Ботинки с квадратным и прямоугольным носком
  • Ботфорты – высокие ботинки за колено
  • Сапоги с широким голенищем
  • Сапоги с двойным голенищем — супертренд
  • Ботинки с открытым носком, как лапа утки
  • Сапоги со скошенным каблуком
  • Снегоходы и угги — лаконичны и на платформе
Жокейские сапоги
Жокейские сапоги - удобный и стильный вариант
Ковбойки
Ковбойки подойдут под многие образы
Челси ботинки
Челси - уже базовая пара обуви
Ботильоны с острым носком
Острый носок снова в моде
Сапоги с квадратным носком
Квадратный носок тоже актуален
Сапоги с широким голенищем
Широкое голенище - это практично и модно
Берцы модные женские
Модные берцы
Сапоги снегоходы
Идеальная обувь на зиму
Угги
Угги опять в тренде

Ранее "Телеграф" рассказывал, с какой одеждой сочетать угги, чтобы выглядеть модно в осенне-зимнем сезоне. А также мы писали, как выбрать актуальный на эту зиму пуховик. Есть масса стильных вариантов: от укороченного до винилового.

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#Мода #Обувь