Ботинки, угги или ботфорты: какую пару обувь выбрать на зиму-2023, чтобы носилась несколько лет (фото)

На холодный сезон лучше запастись несколькими парами обуви, чтобы подходила под любую погоду

Зимой нужно уделить внимание не только верхней одежде, к примеру, очень популярны в этом сезоне шубы. Не менее важно подобрать теплую и практичную пару обуви. Конечно же, хочется, чтобы она была удобной и одновременно красивой.

О том, какая обувь на пике зимних трендов в 2022-2023 году, рассказывает одесская стилистка Татьяна Голота в своем модном блоге в Instagram. По ее словам, лучше придерживаться рационального потребления, а не гнаться исключительно за трендами.

Стилистка назвала актуальную обувь, которая прослужит вам несколько лет и подчеркнет стиль. Вместе с тем, какие именно сапоги или ботинки подойдут вам, на 100% зависит от вашего образа жизни и личных предпочтений.

Какая обувь в моде зимой 2023 года:

Жокейские сапоги

Ковбойки

Берцы

Челси

Ботильоны с острым носком

Ботинки с квадратным и прямоугольным носком

Ботфорты – высокие ботинки за колено

Сапоги с широким голенищем

Сапоги с двойным голенищем — супертренд

Ботинки с открытым носком, как лапа утки

Сапоги со скошенным каблуком

Снегоходы и угги — лаконичны и на платформе

Жокейские сапоги - удобный и стильный вариант

Ковбойки подойдут под многие образы

Челси - уже базовая пара обуви

Острый носок снова в моде

Квадратный носок тоже актуален

Широкое голенище - это практично и модно

Модные берцы

Идеальная обувь на зиму

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Ранее "Телеграф" рассказывал, с какой одеждой сочетать угги, чтобы выглядеть модно в осенне-зимнем сезоне. А также мы писали, как выбрать актуальный на эту зиму пуховик. Есть масса стильных вариантов: от укороченного до винилового.