Акцентные стрелки и яркие губы: самые горячие тренды макияжа на зиму 2022/2023 (фото)

Помните, несмотря на то, какой макияж вы бы не выбрали — кожа должна быть ухоженной

Помимо подбора стильной верхней одежды на зиму, важно также обратить внимание и на свой внешний вид, а именно прическу и макияж. О том, какие стрижки в моде зимой-2023, мы уже писали ранее, а сегодня мы хотим поговорить именно о трендах макияжа.

Стилист Инна, которая ведет свой модный блог под ником stylist.inna, рассказала и наглядно показала самые горячие тренды макияжа, которые будут актуальны этой зимой. Стоит отметить, что все эти тренды задали визажисты мировых брендов.

Не забывайте, что макияж – это важная составляющая любого образа и совсем неважно куда вы собираетесь, хороший макияж всегда дополнит ваш образ. Главное не перебарщивать, ведь мейк-ап должен лишь подчеркивать ваши преимущества и скрывать недостатки.

Тренды макияжа на зиму 2022/2023

Натуральный макияж

Акцентные стрелки

Много румян

Яркие и матовые губы

Высветленные брови

Блеск

Цветные тени и металлик

"Smoky eyes"

Ранее "Телеграф" рассказывал о стрижках, которые подойдут под практически любой тип лица и будут в моде зимой 2023 года. А также мы писали, какие прически сейчас актуальны – хвост Барби, причудливые косички, французский твист и не только.