Укр

Пушистые, блестящие и не только: топ-9 сумок, которые идеально подойдут для прохладного сезона (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сумка – важная часть образа Новость обновлена 23 ноября 2022, 17:56
Сумка – важная часть образа. Фото glamour.ru

К выбору сумки зимой нужно подходить по-особенному

В холодное время года нужно уделить внимание не только выбору верхней одежде, к примеру, сейчас в моде много стильных и теплых пуховиков. Не менее важно задуматься о деталях образа. Ведь без сумки ваш осенний или зимний лук будет выглядеть неполноценным.

О том, какие сумки в тренде в осенне-зимнем сезоне 2022-2023, рассказывает стилистка Инна (stylist.inna) в своем модном блоге в Instagram. Есть по меньшей мере девять стильных вариантов сумок и клатчей, которые дополнят ваш образ в любую погоду.

Этими модными сумками на прохладный период можно разбавить базовый гардероб и добавить акцент в образах.

Какие сумки в моде зимой 2023 года:

  • Огромные сумки
  • Блестящие сумки
  • Миниатюрные сумки
  • Клатчи
  • Сумки в форме полумесяца
  • Мягкие сумки
  • Сумки-сундучки
  • Сумки интересных форм
  • Пушистые сумки
Миниатюрные сумки
Минисумки все еще в моде
Мягкие сумки
Для уютных образов
Сумки в форме полумесяца
Такая форма сумки подойдет под большинство луков
Огромные сумки
Чем больше - тем лучше
Блестящие сумки
Металлик - писк сезона
Сумки интересных форм
Для акцента в образе
Пушистые сумки
Идеальный вариант для зимы
Клатчи
Стильный клатч должен быть у каждой девушки
Сумки-сундучки
Очень стильная модель сумочки

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых модных головных уборах на эту зиму. Стилист пояснила, как выбрать трендовую шапку. А также мы писали, какая обувь на пике тенденций в сезоне осень-зима. Есть варианты, которые обеспечат и практичность, и будут выглядеть стильно.

Теги:
#Мода #Сумки