Пушистые, блестящие и не только: топ-9 сумок, которые идеально подойдут для прохладного сезона (фото)

К выбору сумки зимой нужно подходить по-особенному

В холодное время года нужно уделить внимание не только выбору верхней одежде, к примеру, сейчас в моде много стильных и теплых пуховиков. Не менее важно задуматься о деталях образа. Ведь без сумки ваш осенний или зимний лук будет выглядеть неполноценным.

О том, какие сумки в тренде в осенне-зимнем сезоне 2022-2023, рассказывает стилистка Инна (stylist.inna) в своем модном блоге в Instagram. Есть по меньшей мере девять стильных вариантов сумок и клатчей, которые дополнят ваш образ в любую погоду.

Этими модными сумками на прохладный период можно разбавить базовый гардероб и добавить акцент в образах.

Какие сумки в моде зимой 2023 года:

Огромные сумки

Блестящие сумки

Миниатюрные сумки

Клатчи

Сумки в форме полумесяца

Мягкие сумки

Сумки-сундучки

Сумки интересных форм

Пушистые сумки

Минисумки все еще в моде

Для уютных образов

Такая форма сумки подойдет под большинство луков

Чем больше - тем лучше

Металлик - писк сезона

Для акцента в образе

Идеальный вариант для зимы

Стильный клатч должен быть у каждой девушки

Очень стильная модель сумочки

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