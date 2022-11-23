Пушистые, блестящие и не только: топ-9 сумок, которые идеально подойдут для прохладного сезона (фото)
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К выбору сумки зимой нужно подходить по-особенному
В холодное время года нужно уделить внимание не только выбору верхней одежде, к примеру, сейчас в моде много стильных и теплых пуховиков. Не менее важно задуматься о деталях образа. Ведь без сумки ваш осенний или зимний лук будет выглядеть неполноценным.
О том, какие сумки в тренде в осенне-зимнем сезоне 2022-2023, рассказывает стилистка Инна (stylist.inna) в своем модном блоге в Instagram. Есть по меньшей мере девять стильных вариантов сумок и клатчей, которые дополнят ваш образ в любую погоду.
Этими модными сумками на прохладный период можно разбавить базовый гардероб и добавить акцент в образах.
Какие сумки в моде зимой 2023 года:
- Огромные сумки
- Блестящие сумки
- Миниатюрные сумки
- Клатчи
- Сумки в форме полумесяца
- Мягкие сумки
- Сумки-сундучки
- Сумки интересных форм
- Пушистые сумки
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