"Хитяры" зимы 2022/2023: подборка самых актуальных сапог на холодный сезон (фото)

Не теряют своей актуальности челси и сапоги-трубы

Зима все ближе и ближе, и если вы еще не обзавелись теплой парой стильных сапог или ботинок на зиму — то пора это срочно сделать. Тем более, что в этом зимнем сезоне выбор достаточно большой, поэтому можно с легкостью подобрать вариант под любой стиль и на любой вкус.

Известный модельер Андре Тан на своей странице в Инстаграм поделился модной подборкой стильных сапог на эту зиму. Эксперт выделил пять основных моделей, которые сейчас на пике своей популярности и актуальности.

Модные сапоги на зиму 2022/2023

Сапоги-трубы — от привычной модели обуви они отличаются тем, что у них нет молнии с застежкой и ширина голенища равномерна по всей длине. Комбинируйте с классическим вечерним платьем и шубой или узкими брюками с кардиганом.

Сапоги-чулки — это обратный тренд, напоминающий комбинацию чулок и ботинок, плотно прилегающих к ногам. Такая модель подойдет тем, кому хочется сделать акцент на стройных ногах. Комбинируйте с трикотажными платьями, мини-юбками, шортами.

Челси — ботинки не сдают позиции вот уже который сезон — лучше всего носить и с юбками, и с платьями, и с широкими брюками, и со скинни. Это короткая модель ботинок, как правило, с круглым носом. Абсолютная "хитяра" — челси с квадратным мысом.

Жокейские сапоги — еще одна "хитяра" этого сезона. Трендсеттеры стилизуют аристократичную обувь с воздушным платьями, стегаными куртками и леггинсами, трикотажными костюмами или офисным дресс-кодом.

Сапоги на платформе — после нашумевших "туфель куклы Bratz" в моду вновь вернулась платформа. Дизайнеры экспериментируют не только с босоножками, но и с сапогами.

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